Convocatoria de la Selección Colombia desata reacciones; ¿Sebastián Villa está?

A menos de tres meses para que ruede la pelota en el Mundial 2026, la Selección Colombia de Néstor Lorenzo se prepara para sus últimos compromisos antes de la cita orbital. Sin embargo, antes de revelar la lista para los partidos contra Francia y Croacia, se conoció el posible llamado de Sebastián Villa.

Es sabido que Lorenzo suele mantener hermetismo sobre sus convocados, desde el sur del continente ya dan por hecho la presencia del delantero. Según reveló el periodista Javier Hernández Bonnet en el programa 'Jugada Maestra' de DITU, hubo una información sobre la llegada del delantero de Independiente de Rivadavia.

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Germán García Grova, de TyC Sports y Radio La Red, fue quien dio los detalles definitivos, quien por medio de sus redes sociales, afirmó que Sebastián Villa ya recibió la notificación oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y que, incluso, su trámite de VISA ya fue aprobado para los próximos compromisos internacionales.



Situación que se debe a la regularidad que tiene en el fútbol argentino. Actualmente, el extremo se desempeña como capitán de Independiente Rivadavia, club donde ha recuperado su mejor nivel; jugando 68 compromisos, tiene 10 goles anotados y brindó 18 asistencias.



¿Cuáles son las críticas que hay por Sebastián Villa?

Cabe recordar que Sebastián Villa fue absuelto en octubre de 2025 por la justicia argentina de una denuncia por acceso que enfrentaba desde 2021. La decisión se produjo después de que la denunciante y la fiscalía desistieron del proceso, presuntamente tras alcanzar un acuerdo económico.

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Sin embargo, las fuentes señalan que Villa todavía posee una condena vigente de dos años por violencia de género, dictada en 2023 en un caso relacionado con una expareja. Hecho que todavía se encuentra en estudio de las autoridades.

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De confirmarse su presencia en la convocatoria, Villa volvería a representar al país tras su paso por el equipo nacional entre 2018 y 2019, periodo en el que disputó cuatro encuentros bajo el mando de Arturo Reyes y Carlos Queiroz.

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El jugador ya había expresado públicamente su anhelo de retomar su lugar en la "tricolor" para aportar su experiencia en la cita mundialista que iniciará el 11 de junio de 2026. Por lo que una posible convocotaría en estos partidos representaría un acercamineto para estar en el Mundial.

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