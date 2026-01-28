Incertidumbre por la sede de la Selección Colombia en el Mundial; FIFA analiza el caso

Guadalajara, una de las ciudades elegidas como sede del Mundial de Fútbol 2026, se encuentra en el centro de atención por una situación que empieza a generar inquietud entre autoridades deportivas y sanitarias.

La ciudad mexicana fue asignada como punto de concentración para la Selección Colombia durante la fase de grupos del torneo, por lo que cualquier novedad relacionada con su entorno despierta interés tanto en el ámbito deportivo como logístico.

La designación de Guadalajara forma parte del plan aprobado por la FIFA para el campeonato que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.



En ese esquema, la selección colombiana tendría como base una zona del área metropolitana, específicamente en Zapopan,La Academia AGA de Atlas FC, donde se prevé su estadía y preparación durante los primeros días de competencia. Esa planificación se mantiene vigente y por ahora, no se registran cambios oficiales.

¿Qué está pasando en Guadalajara y cómo afecta a la Selección Colombia en el Mundial?

Sin embargo, en los últimos días comenzaron a circular reportes que encendieron alertas entre organizadores y autoridades.

De acuerdo con información, en el estado de Jalisco se registra un aumento significativo de casos de sarampión, situación que generó preocupación por el impacto que podría tener en eventos internacionales de gran magnitud como el Mundial.

El informe señala que este incremento de contagios llevó a que algunos hospitales presenten una mayor demanda de atención, lo que motivó un seguimiento más riguroso por parte de las autoridades de salud.

La situación tomó relevancia adicional debido a que la FIFA estableció plazos para que las sedes cumplan con condiciones sanitarias adecuadas de cara al torneo.

Según lo reportado, el organismo rector del fútbol mundial habría dado un margen aproximado de dos meses para que las autoridades locales logren controlar el brote.

En caso de no presentarse mejoras claras, se abriría la posibilidad de revisar algunos aspectos logísticos relacionados con las sedes asignadas, incluidas las zonas de concentración de las selecciones participantes.

A pesar de ello, no existe una decisión oficial que modifique la planificación actual del combinado colombiano.

Por su parte, la Secretaría de Salud de México emitió mensajes dirigidos a la población local y a visitantes, en los que indica que la situación se encuentra bajo vigilancia y que se adelantan acciones para atender los casos reportados.

Las autoridades insistieron en que no se presenta un escenario de emergencia inmediata, aunque el monitoreo continúa.

La Selección Colombia, por ahora, conserva a la ciudad mexicana como su lugar asignado, a la espera de que los informes oficiales confirmen que se cumplen las condiciones necesarias para el desarrollo normal del torneo.

