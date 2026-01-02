Richard Ríos se dejó ver muy 'pegadito' a su novia en pleno inicio de año; hay FOTOS

El inicio del 2026 no solo trajo consigo nuevas metas deportivas para Richard Ríos, sino también una de las postales más esperadas por los seguidores del fútbol y la farándula internacional.

El volante antioqueño, quien actualmente brilla en las filas del Benfica bajo la dirección de José Mourinho, decidió recibir el Año Nuevo compartiendo momentos de amor junto a su pareja, la reconocida modelo e influencer brasileña Madu Carvalho.

La celebración, que tuvo lugar en un ambiente familiar, destacó por el sofisticado estilo de Carvalho, cuyo atuendo logró capturar la atención de miles de internautas en cuestión de minutos.



Richard Ríos se dejó ver muy pegadito a su novia en pleno inicio de año Foto: Instagram de Madu Carvalho

¿Quién es Madu Carvalho, novia de Richard Ríos?

Detrás de la imagen que cautivó a los fanáticos se encuentra una mujer que ha construido una sólida carrera independiente.

Madu Carvalho, nacida en Río de Janeiro, no es solo la compañera sentimental del futbolista; es una destacada modelo publicitaria, creadora de contenido y bailarina.

Con una comunidad que supera los 58 mil seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, Madu se ha distinguido por un estilo de vida cosmopolita, compartiendo frecuentemente su pasión por la moda, los viajes y los paisajes exóticos.

Durante la festividad de Año Nuevo, la modelo lució un vestido color crema que resaltó sus facciones, descritas por sus seguidores como delicadas y elegantes.

Entre sus rasgos más elogiados destacan sus ojos verdes, su cabello ondulado y una figura estilizada que la han convertido en imagen de diversas marcas internacionales.

La publicación de estas imágenes no solo confirmó el excelente estado de su relación, sino que también permitió ver a la modelo disfrutando junto a sus seres queridos, mientras Richard Ríos presumía con orgullo el rostro de la mujer que lo acompaña en su etapa europea.



¿Cómo se conoció Richard Ríos con Madu Carvalho?

La historia de amor entre el jugador del Palmeiras (cedido o transferido al Benfica) y la influencer no es nueva, pero sí ha sido manejada con una mezcla de discreción y momentos públicos clave.

Los primeros indicios de su vínculo sentimental aparecieron a finales de 2024, cuando fueron vistos coincidiendo en lugares como Curazao. Tras meses de especulaciones, la pareja decidió oficializar su romance en abril de 2025, durante la ceremonia de premiación del Campeonato Paulista en Brasil.

Posteriormente, en mayo de 2025, una fotografía de ambos abrazados y sonrientes terminó por sepultar cualquier duda, desatando una ola de reacciones positivas en las redes sociales.

Aunque Ríos ha sido vinculado en el pasado con otras figuras públicas, su relación con Madu parece haber encontrado una estabilidad especial, fundamentada posiblemente en el tiempo que el jugador pasó militando en territorio brasileño.

Mientras su vida personal acapara titulares, Richard Ríos no descuida su presente profesional en Portugal. Tras una inversión de 27 millones de euros por parte del Benfica, el colombiano ha logrado superar una etapa inicial de adaptación para convertirse en una pieza inamovible para Mourinho.

Conocido ahora como el "motor" del centro del campo, Ríos ha disputado 23 partidos, ganándose el elogio de la prensa lusa por su intensidad, ritmo competitivo y agresividad con el balón.

El técnico portugués ha defendido el impacto del colombiano, destacando que su compromiso y capacidad física son "innegociables" para la estructura de las "Águilas".

