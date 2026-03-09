Miguel Polo Polo le dice adiós al Congreso; este es el reemplazo que le quitó la curul

El panorama político cambió para Miguel Polo Polo tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. Con más del 90 % de las mesas escrutadas, quedó claro que el representante no continuará en el Congreso de la República durante el periodo legislativo 2026-2030.

La disputa por la curul afro en la Cámara de Representantes terminó con un nuevo nombre al frente de esa representación. El resultado dejó a Polo Polo en la cuarta posición de la votación, muy lejos del número necesario para conservar su asiento en el Capitolio Nacional.

La contienda por esta circunscripción especial reunió a varios movimientos y organizaciones de comunidades afrodescendientes, que compitieron por uno de los espacios destinados a la representación política de estos sectores en el Congreso.

Una votación menor a la obtenida en 2022

Otro de los datos que llamó la atención tras conocerse los resultados fue la comparación con la votación que Miguel Polo Polo había obtenido en las elecciones de 2022.

En esta nueva jornada electoral se registró una reducción cercana a 15.000 votos, lo que equivale aproximadamente a una caída del 44,7 % frente a los apoyos que recibió en la elección anterior.

Ese descenso en la votación marcó un cambio en el respaldo que el representante había logrado hace cuatro años cuando llegó al Congreso.

Durante su paso por la Cámara, Polo Polo se convirtió en una de las figuras más comentadas dentro del debate político nacional, especialmente por sus posiciones frente a distintos temas sociales y comunitarios.

Óscar Benavides ocupará la curul afro /Foto: redes sociales

Óscar Benavides ocupará la curul afro

El escaño en la Cámara de Representantes será ocupado por Óscar David Benavides, un joven abogado y activista oriundo de Tumaco que logró imponerse en la votación.

Benavides alcanzó más de 125.440 votos, lo que representa cerca del 29,96 % del total, consolidándose como el nuevo representante de la Circunscripción Especial de Comunidades Negras.

Su candidatura estuvo respaldada por el movimiento Libres, desde donde impulsó una campaña enfocada en la representación territorial de las comunidades afrodescendientes, especialmente en regiones del Pacífico colombiano.

La historia de Óscar Benavides

Óscar Benavides nació en la vereda Tangarial Carretera, en Tumaco, un municipio del departamento de Nariño. Su historia personal ha sido uno de los aspectos más comentados durante su campaña política. Antes de dedicarse al activismo y la política, trabajó como operario de barrido y recolección de residuos en Bogotá, una experiencia que él mismo ha mencionado públicamente como parte de su trayectoria laboral.

Posteriormente estudió Derecho en la capital del país, formación que le permitió iniciar un proceso de trabajo comunitario enfocado en la defensa de los derechos de las comunidades afrodescendientes.

Con los resultados de las elecciones legislativas ya definidos, el nombre de Óscar Benavides se posiciona como la nueva figura que ocupará la curul afro en la Cámara de Representantes durante el periodo 2026-2030.

La contienda dejó un cambio significativo frente a la representación que existía hasta ahora en ese espacio del Congreso.