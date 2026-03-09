Galy Galiano rompe el silencio sobre show privado contratado por Pablo Escobar

En una charla sin filtros para El Klub de La Kalle, el reconocido artista Galy Galiano rompió el silencio sobre una de las experiencias más extravagantes de su trayectoria, su presentación en un evento privado para el círculo de Pablo Escobar, por la celebración del hijo de este.

Inicialmente, el maestro prefiere no profundizar en temas de orden público, compartió que está experiencia fue muy impactante, en especial por las diferentes excentricidades que vio durante el momento que estaba en esta presentación.

Puedes leer: Galy Galiano confiesa el show más incómodo de su carrera; fue "humillante"



Galy relató que el evento tuvo lugar en una de las famosas propiedades del capo, específicamente para la celebración de los 15 años del hijo de Escobar. "En ese tiempo el hombre estaba preso y llegó un helicóptero ahí ese día", afirmando que esto fue uno de los detalles que más lo sorprendieron.



Tanto es así que comentó que este tipo de situaciones eran recurrentes para los artistas de la época, quienes eran contratados para amenizar fiestas en espacios controlados por estos personajes de este calibre, además de la cantidad de dinero que manejaban estas personas en esos días.



¿Qué más relató Galy Galeano sobre este evento de Pablo Escobar?

Por otro lado, el cantante compartió que no se trataba solo de música; sino era un despliegue de riqueza difícil de imaginar. El maestro recordó que "había una piscina olímpica llena de flores y había un puentecillo y en la mitad del puente estaba el buffet", y afirmó que esa comida fue traída desde París.

Puedes leer: Este es el legado que deja Galy Galiano después del sorpresivo anuncio de su retiro

Durante la entrevista, Galy Galiano también mencionó que no fue el único gran nombre en pasar por esos escenarios. Incluso reforzó los rumores sobre estrellas de talla mundial, tanto es así que el artista comentó que, según lo que escuchaba de los mismos anfitriones, se decía que "Michael Jackson estuvo y lo tuvieron tres días"

Publicidad

Galy reflexionó sobre cómo la inmensa capacidad económica de estos "clientes" permitía cualquier capricho: "si traen la comida de París, entonces cualquier cosa podía pasar". Además de los diferentes lujos que podían darse esto, al mencionar que eran estos mismos tenían tan capacidad adquisitiva que solo dos personas era todo el público para este suceso.

Publicidad

Esta revelación de Galy Galiano no solo es una curiosidad mediática, sino un testimonio de una era donde la música y la realidad nacional se cruzaban en los lugares más inesperados.

Mira la entrevista completa aquí