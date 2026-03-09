Inquietante psicofonía habría anticipado fallecimiento de mujer en tobogán extremo

El accidente ocurrido en un tobogán extremo en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, sigue generando conversación en redes sociales. Además del impacto que produjo el hecho, surgió un nuevo elemento que despierta curiosidad entre los usuarios de internet: un audio que algunos aseguran escuchar en el video del momento previo al accidente.

La grabación corresponde al caso de una joven de 28 años que perdió la vida tras sufrir un grave accidente mientras descendía por una atracción acuática ubicada en un establecimiento turístico de la zona.

Según versiones conocidas del caso, la mujer salió del recorrido del tobogán durante el descenso presuntamente por una postura inadecuada.



Esto, junto con la velocidad y la fuerza que tomó en una de las curvas, habría hecho que el flotador se saliera de la pista generando un fuerte golpe contra la estructura, lo que le causó heridas que terminaron provocando su fallecimiento mientras era trasladada hacia un centro médico.

El hecho quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de personas han comentado lo sucedido y han debatido sobre las condiciones de seguridad del lugar.

Psicofonía del accidente en el que falleció una mujer en tobogán extremo de Chinácota

En medio de la difusión del video, algunos usuarios comenzaron a señalar un detalle que les llamó la atención. Varias personas aseguran que, segundos antes de que la mujer iniciara el descenso por el tobogán, se escucha una frase que algunos interpretan como una advertencia.

Según quienes han analizado la grabación, en el audio se alcanzaría a oír algo parecido a “en la llanta no”. Este supuesto mensaje lleva a algunos internautas a pensar que podría tratarse de una psicofonía que anticipó lo que ocurrió momentos después. "La voz perfecta de una mujer advirtiéndole, bendito Dios, pero uno no escucha a tiempo".

Sin embargo, otras personas consideran que se trata simplemente de un sonido confuso o una frase que alguien dijo cerca del lugar y que ahora está siendo interpretada de distintas maneras."Parece alguien hablando por la radio del hombre".

Más allá de las interpretaciones que circulan en redes sociales, las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente ocurrido en esta atracción turística. Tras lo sucedido, el lugar fue cerrado mientras se revisan las condiciones de seguridad y los permisos con los que operaba el establecimiento.

