Filtran conversaciones que advertían riesgos del tobogán antes de que falleciera la mujer

El fallecimiento de una mujer de 28 años en una atracción turística en Norte de Santander generó atención luego de que empezaran a difundirse en redes sociales varias capturas de chats en las que, presuntamente, algunos visitantes ya se quejaban por la seguridad del tobogán extremo donde ocurrió el hecho.

El caso se registró en un establecimiento turístico ubicado en zona rural del municipio de Chinácota. Allí se encontraba Yuris Cristel Camila García Manrique, quien decidió utilizar una de las atracciones más llamativas del lugar, conocida como “tobogán extremo”.

De acuerdo con la información conocida, la mujer descendía por la estructura utilizando un neumático inflable, modalidad con la que normalmente los visitantes realizan el recorrido. Durante el trayecto ocurrió una situación inesperada: la mujer terminó saliéndose del canal del tobogán y sufrió un fuerte impacto contra parte de la infraestructura.



Personas que estaban en el lugar intervinieron para auxiliarla. Posteriormente fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Debido a la gravedad de las lesiones, el traslado continuó hacia la ciudad de Cúcuta; sin embargo, durante el camino se confirmó su fallecimiento.

Mensajes con quejas sobre la inseguridad del tobogán extremo donde falleció la mujer

Después de que el caso se conociera públicamente, en redes sociales comenzaron a circular capturas de conversaciones que, presuntamente, corresponderían a visitantes del lugar.

En esos mensajes algunas personas comentaban sobre la velocidad del descenso y la forma de ciertas curvas de la estructura. En las capturas que circulan en internet, algunos usuarios señalaban que el recorrido del tobogán parecía muy rápido y que en ciertos puntos el impulso podía levantar el neumático.

También se mencionaban observaciones sobre la altura de las barandas y la contención lateral de la estructura.Estas conversaciones se comparten como material que,habría sido escrito antes del incidente.

Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron las verificaciones correspondientes para establecer qué ocurrió durante el descenso por el tobogán. Dentro de las indagaciones se revisan las condiciones de la atracción, su funcionamiento y los protocolos que se aplicaban para los visitantes.

El establecimiento turístico también informó que activó los procedimientos de emergencia cuando se presentó el incidente y que colabora con las autoridades en la recopilación de información necesaria para esclarecer lo sucedido.

El caso continúa bajo revisión mientras se recopilan testimonios, registros del lugar y otros elementos que permitan determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho en esta atracción extrema.

