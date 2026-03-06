Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
SEPELIO HERMANAS EN MALAMBO
FALLECE MUJER AL LANZARSE DE TOBOGÁN
BENEFICIOS POR VOTAR
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Julión Álvarez destapa detalles de su encuentro con Yeison Jiménez; ¿tenían colaboración?

Julión Álvarez destapa detalles de su encuentro con Yeison Jiménez; ¿tenían colaboración?

Durante una charla en El Klub de La Kalle, el artista mexicano reveló detalles inéditos sobre su relación con el ídolo colombiano y si dejaron música grabada antes de su partida.

Julión Álvarez habla sobre la colaboración musical con Yeison Jiménez
Julión Álvarez y Yeison Jiménez
Fotos: tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de mar, 2026

El reconocido cantante mexicano Julión Álvarez, en una entrevista para El Klub de La Kalle, abordó diversos temas sobre su trayectoria y su próxima visita a Colombia. Uno de los puntos que más llamó la atención fue la relación que sostuvo con el artista Yeison Jiménez y la posibilidad de que existiera material musical grabado entre ambos antes del fallecimiento del cantante.

Julión Álvarez recordó con precisión el momento en que conoció personalmente a Yeison Jiménez. Aquel encuentro ocurrió en noviembre de dos mil veintiuno, durante una gira de medios que el mexicano realizó en Colombia.

Puedes leer: " target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html" data-cms-ai="0">Esto dijo Julión Álvarez al hablar de su gusto culposo: "No me atrevo a decirlo"

Según relató el artista, compartieron una cena muy especial donde estuvieron presentes sus familias y amigos cercanos. En ese espacio de convivencia, el intérprete colombiano le expresó su profunda admiración por la música mexicana y el respeto que sentía por el trabajo de Julión.

Aunque el tiempo que pasaron juntos resultó gratificante, el cantante fue muy claro al explicar que en ese momento solo compartieron charlas y experiencias personales.

Él destacó que aquel acercamiento sirvió para fortalecer un lazo de amistad, pero no se tradujo de inmediato en una agenda de trabajo conjunta debido a los compromisos de cada uno en sus respectivos países.

Te puede interesar:

  1. Sebastián Ayala se presenta en 'A Otro Nivel'
    Sebastián Ayala se presenta en 'A Otro Nivel'
    Foto: @giovannyayalaoficial, Caracol Tv
    Farándula

    Hijo de Giovanny Ayala canta en ‘A Otro Nivel’ y su padre lo sorprende en pleno show

  2. Hija de Yeison Jiménez cumpleaños
    Hija de Yeison Jiménez cumpleaños
    /Foto: IA /Facebook: Yeison Jiménez
    Farándula

    Thaliana, hija de Yeison Jiménez celebra su primer cumpleaños sin él; pidió deseo

¿Qué dijo Julión Álvarez sobre la colaboración con Yeison Jiménez?

Cuando le preguntaron directamente si tenían alguna canción lista o una colaboración en camino, Julión Álvarez fue claro y prefirió responder sin dejar falsas expectativas.

El artista mencionó: "No puedo decir 'Ah ya estaba programado platicar.' Echaría echaría mentiras pero claro que me hubiera encantado".

Publicidad

Puedes leer: ¿Por eso se casaron? Jhonny Rivera y Jenny López aclaran si van a tener un bebé

A pesar de que Yeison Jiménez era un gran admirador de su estilo y siempre manifestó su deseo de trabajar juntos, la muerte del colombiano el pasado diez de enero impidió que esos planes se concretaran.

Publicidad

El intérprete de 'Cero empatía' lamentó no poder invitarlo a su próxima presentación en Bogotá, algo que le hubiera encantado realizar para compartir escenario con el artista.

Lee también:

  1. Jhonny Rivera reveló el lujoso regalo que le dio a Jenny López
    Jhonny Rivera reveló el lujoso regalo que le dio a Jenny López
    /Foto: Jhonny Rivera- Facebook
    Farándula

    El millonario regalo de Jhonny Rivera a su esposa, Jenny López: se fajó

  2. Maren García, viuda de Omar Geles, responde a rumores
    Maren García, viuda de Omar Geles, responde a rumores
    /Foto: Instagram Maren García
    Farándula

    Viuda de Omar Geles, sobre rumores de nuevo novio: "¿No tengo derecho a ser feliz?"

Por otro lado, habló de su próximo concierto, que será el 17 de abril en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Este regreso también tiene un significado especial para Julión, ya que logró superar varios años complicados en los que tuvo restricciones en plataformas digitales y herramientas de distribución musical.

Ahora, tras cumplir 19 años de carrera este mes de marzo, el cantante promete un show de alto nivel con banda sinaloense, norteño banda y mariachi.

En la conversación también dejó ver su lado más personal fuera de los escenarios. Contó que le gusta la vida de campo y que disfruta cuidar los caballos de sus hijas, algo que él mismo llama ser “papayerango”.

Mientras se alista para volver a los escenarios en Bogotá, el cantante aseguró que su show estará enfocado en resaltar la música mexicana tradicional que ha marcado su carrera.

Mira también: ¿Yeison Jiménez y Julión Álvarez tenían preparada una colaboración? El cantante lo aclara

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

El Klub

Julión Álvarez

Yeison Jiménez

Música popular

Música regional mexicana