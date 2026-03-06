Julión Álvarez destapa detalles de su encuentro con Yeison Jiménez; ¿tenían colaboración?

El reconocido cantante mexicano Julión Álvarez, en una entrevista para El Klub de La Kalle, abordó diversos temas sobre su trayectoria y su próxima visita a Colombia. Uno de los puntos que más llamó la atención fue la relación que sostuvo con el artista Yeison Jiménez y la posibilidad de que existiera material musical grabado entre ambos antes del fallecimiento del cantante.

Julión Álvarez recordó con precisión el momento en que conoció personalmente a Yeison Jiménez. Aquel encuentro ocurrió en noviembre de dos mil veintiuno, durante una gira de medios que el mexicano realizó en Colombia.

Según relató el artista, compartieron una cena muy especial donde estuvieron presentes sus familias y amigos cercanos. En ese espacio de convivencia, el intérprete colombiano le expresó su profunda admiración por la música mexicana y el respeto que sentía por el trabajo de Julión.



Aunque el tiempo que pasaron juntos resultó gratificante, el cantante fue muy claro al explicar que en ese momento solo compartieron charlas y experiencias personales.

Él destacó que aquel acercamiento sirvió para fortalecer un lazo de amistad, pero no se tradujo de inmediato en una agenda de trabajo conjunta debido a los compromisos de cada uno en sus respectivos países.

¿Qué dijo Julión Álvarez sobre la colaboración con Yeison Jiménez?

Cuando le preguntaron directamente si tenían alguna canción lista o una colaboración en camino, Julión Álvarez fue claro y prefirió responder sin dejar falsas expectativas.

El artista mencionó: "No puedo decir 'Ah ya estaba programado platicar.' Echaría echaría mentiras pero claro que me hubiera encantado".

A pesar de que Yeison Jiménez era un gran admirador de su estilo y siempre manifestó su deseo de trabajar juntos, la muerte del colombiano el pasado diez de enero impidió que esos planes se concretaran.

El intérprete de 'Cero empatía' lamentó no poder invitarlo a su próxima presentación en Bogotá, algo que le hubiera encantado realizar para compartir escenario con el artista.

Por otro lado, habló de su próximo concierto, que será el 17 de abril en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Este regreso también tiene un significado especial para Julión, ya que logró superar varios años complicados en los que tuvo restricciones en plataformas digitales y herramientas de distribución musical.

Ahora, tras cumplir 19 años de carrera este mes de marzo, el cantante promete un show de alto nivel con banda sinaloense, norteño banda y mariachi.

En la conversación también dejó ver su lado más personal fuera de los escenarios. Contó que le gusta la vida de campo y que disfruta cuidar los caballos de sus hijas, algo que él mismo llama ser “papayerango”.

Mientras se alista para volver a los escenarios en Bogotá, el cantante aseguró que su show estará enfocado en resaltar la música mexicana tradicional que ha marcado su carrera.

