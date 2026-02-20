Viuda de Omar Geles, sobre rumores de nuevo novio: "¿No tengo derecho a ser feliz?"

Maren García, viuda del compositor vallenato Omar Geles, volvió a estar en el centro de la conversación luego de referirse a los comentarios que ha recibido sobre una posible nueva pareja.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria decidió hablar con franqueza sobre las especulaciones que circulan alrededor de su vida personal, más de un año después de la partida del artista.

Según contó, ha recibido mensajes que cuestionan si tiene intención de iniciar una nueva relación, lo que la motivó a expresar públicamente su postura. En su mensaje, dejó claro que su proceso ha estado marcado por el respeto hacia la historia que construyó con Omar Geles y por el cuidado de sus hijos.

“Qué tristeza encontrarse con personas que son así de imprudentes o con comentarios feos; si el día de mañana Dios me manda una persona, ¿yo no tengo derecho a ser feliz? Yo amé a mi esposo y lo respeté, así como él a mí; yo no quería esta vida y quedar así con mis tres hijos”, manifestó en sus redes sociales.



Viuda de Omar Geles no está interesada en otra relación

La viuda del reconocido músico también explicó que, en este momento, no está enfocada en conocer a alguien. Según sus propias palabras, su prioridad es sentirse tranquila para poder transmitir estabilidad a sus hijos.

“No estoy pendiente de nadie, no me interesa nadie, quiero estar feliz para que mis hijos sean felices, porque la vida no está fácil”, agregó en su mensaje.

García también aprovechó para referirse al duelo que ha vivido desde la muerte del padre de sus hijos. Durante varios meses compartió con sus seguidores momentos de tristeza, así como mensajes dedicados a la memoria de Omar Geles. Su proceso fue visible en la forma en que hablaba del artista y en la manera en que expresaba su ausencia en fechas especiales.

Viuda de Omar Geles revela cuál es la canción que no puede escuchar de su esposo Foto: tomada de Instagram @casadelvallenato

El fallecimiento de Omar Geles ocurrió el 21 de mayo en Valledupar, luego de que el cantante y compositor sufriera una crisis de salud mientras realizaba actividad física. La noticia generó conmoción en el mundo del vallenato y entre sus seguidores, quienes reconocían su trayectoria y el impacto de sus canciones en la música colombiana.

Desde entonces, Maren García se ha mantenido activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su día a día y mensajes enfocados en su familia.

En su reciente pronunciamiento, insistió en que su principal objetivo es construir un entorno estable para sus hijos y encontrar tranquilidad emocional, sin dejar de lado el recuerdo de la relación que tuvo con el artista.

Sus declaraciones generaron múltiples reacciones entre los usuarios. Algunos le expresaron apoyo y respeto por hablar abiertamente del tema, mientras otros destacaron la forma directa en que respondió a las especulaciones. El mensaje se replicó rápidamente en cuentas dedicadas a noticias de entretenimiento, donde se resaltó su frase sobre el derecho a buscar bienestar personal.

Aunque los rumores apuntaban a una supuesta nueva relación, García fue clara en señalar que actualmente no está enfocada en ese aspecto de su vida. En cambio, remarcó que su energía está puesta en su familia y en su propio equilibrio emocional.

