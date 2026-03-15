VIDEO: Una tolva gigante casi termina con la vida de un policía al norte de Bogotá

El mediodía del sábado 14 de marzo de 2026 en Bogotá no fue uno cualquiera, especialmente para quienes transitaban por la Autopista Norte con calle 116, en la localidad de Usaquén.

En un giro inesperado, un patrullero de la Policía Nacional, encargado de la seguridad del concejal Jesús David Araque, se convirtió en el protagonista de un evento que pudo terminar de forma muy distinta.

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Todo comenzó cuando el cabildante del Nuevo Liberalismo decidió realizar una jornada de veeduría ciudadana en respuesta a múltiples quejas sobre una construcción de apartamentos en el sector.



Según los reportes, la obra estaba utilizando maquinaria pesada y tractocamiones que invadían el carril público, obstruyendo el paso de ciclistas y peatones, e incluso forzando a los transeúntes a esquivar obstáculos peligrosos.

Mientras Araque documentaba las irregularidades y la falta de señalización, el desastre se manifestó desde las alturas: una tolva gigante se desprendió y cayó pesadamente sobre la vía pública.

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El video captado en el momento exacto es impactante. La estructura metálica pasó a escasos centímetros de la cabeza del uniformado y terminó golpeando fuertemente una de sus piernas.

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La tensión aumentó cuando se observó que, momentos antes del impacto, personas civiles, incluyendo una niña en bicicleta, se encontraban circulando muy cerca del punto donde aterrizó la maquinaria.

#TERROR 🚨 Momentos de pánico se vivieron durante una visita a una obra en la cl 116 de Bogotá, cuando tolva cayó sobre la pierna de un escolta policial. El uniformado fue trasladado al Hospital Central de la Policía Nacional, donde recibe atención médica y se encuentra estable.… pic.twitter.com/T0oMUXR4iM — NOTICIAS COLOMBIANAS OSCURAS (@Col_Noticiass) March 15, 2026

El policía afectado tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial para evaluar sus lesiones, aunque afortunadamente se informó que se encuentra fuera de peligro.

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Lo que más indignación ha generado en las redes sociales no fue solo la caída del objeto, sino la reacción de los trabajadores de la construcción. El concejal denunció que, a pesar de tener a un oficial herido en el suelo y el caos vehicular desatado, las labores de descarga continuaron como si nada hubiera ocurrido.

"La irresponsabilidad de esta obra no tiene límites. Siguen descargando... un caos", relató Araque en sus publicaciones mientras solicitaba apoyo adicional de las autoridades.

La respuesta de los ciudadanos no se hizo esperar. Usuarios como Lily Montes cuestionaron la existencia de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT), señalando que la zona carecía de acordonamiento y señalización básica para una operación de tal magnitud.

Otros testigos en el lugar grabaron cómo algunos empleados de la obra incluso reaccionaron con molestia ante los reclamos de los conductores atrapados en el embotellamiento generado por el incidente.

Ante la gravedad de los hechos, la Alcaldía Local de Usaquén y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) intervinieron rápidamente.

Daniel Ortiz, alcalde de la localidad, y Orlando Molano, director del IDU, confirmaron la suspensión temporal de la obra debido al incumplimiento de las normas de seguridad y la afectación al espacio público recién entregado por el distrito.

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Las autoridades han dejado claro que se iniciarán acciones legales contra la constructora responsable para asegurar que el espacio público sea respetado y que situaciones similares no vuelvan a poner en riesgo la integridad de los bogotanos.