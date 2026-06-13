VIDEO: Policía sorprende al unirse a los aficionados y hacer ‘21’ en pleno Mundial

El ambiente del Mundial 2026 comenzó a regalar momentos inolvidables que trascienden lo deportivo, y uno de estos se presentó en el Fan Fest de Boston. En un video que ha circulado rápidamente por redes sociales, un oficial de policía se convirtió en el protagonista inesperado al demostrar una destreza técnica con el balón.

Horas antes del esperado debut de la selección de Escocia, miles de aficionados se congregaron en la sede de Boston para celebrar el regreso de los británicos a una cita mundialista tras 28 años de ausencia.

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Entre cánticos y banderas, un oficial de policía captó la atención de los reflectores al decidir interactuar con el público de una manera poco convencional y hacer dominadas con un balón.



El agente utilizó ambas piernas para mantener el esférico en el aire demostrando una buena técnica, logrando realizar un total de 17 dominadas consecutivas ante la mirada atónita de los seguidores.

Por un instante, el policía dejó de lado sus labores de vigilancia para sumergirse en la euforia colectiva, pisando el balón al finalizar su demostración y recibiendo el reconocimiento inmediato de la multitud de fanáticos de Escocia.

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¿Qué se conoce sobre el policía que se robó las miradas con sus dominadas?

El gesto del policía no solo fue una muestra de talento, sino también un símbolo de la fraternidad que despierta la Copa del Mundo. Tanto así que, en el lugar, había aficionados con camisetas de distintas selecciones, entre ellas Estados Unidos, Brasil y Colombia, quienes se unieron para rodear, abrazar y felicitar al uniformado.

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La escena rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron a la destreza del agente. Mientras algunos pusieron en duda la autenticidad de las imágenes y sugirieron que se trataba de inteligencia artificial, otros bromearon asegurando que el policía era brasileño por la calidad que mostró con el balón.

Más allá de este video, la atención ahora se centra en el Grupo C, donde Escocia y Haití se enfrentarán en un duelo clave. Ambos equipos llegan con la etiqueta de no favoritos en una zona que comparten con las potencias de Brasil y Marruecos, selecciones favoritas para llevarse el primer lugar.

Para Escocia, este Mundial representa el fin de una espera de casi tres décadas sin participar en la máxima cita del fútbol. Para Haití, en cambio, supone una oportunidad para ratificar el crecimiento que ha mostrado en los últimos años.