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Los mejores memes de Shakira y J Balvin tras la inauguración del Mundial 2026

La ceremonia inaugural del torneo de selecciones de 2026 dejó música, invitados internacionales y una avalancha de memes protagonizados por Shakira, J Balvin y otros artistas que encendieron las redes sociales.

Los mejores memes de Shakira y J Balvin tras la inauguración del Mundial
Los mejores memes de Shakira y J Balvin tras la inauguración del Mundial
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

Las redes sociales explotaron de comentarios, reacciones y memes luego de la ceremonia inaugural del Mundial 2026, un espectáculo que reunió a grandes artistas latinoamericanos y que tuvo a Shakira y J Balvin como dos de los nombres más comentados de la noche.

Desde el Estadio Azteca de Ciudad de México se llevó a cabo el evento que marcó el inicio de una de las competencias deportivas más importantes del planeta. Sin embargo, además de la expectativa por los partidos, miles de personas estuvieron pendientes del show musical preparado para abrir oficialmente la cita deportiva.

Puedes leer: ¿Shakira se retira de la música después de Mundial 2026? La artista rompe el silencio

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La ceremonia estuvo cargada de referencias culturales mexicanas, coreografías multitudinarias, efectos visuales y presentaciones de reconocidos artistas que pusieron a cantar a los asistentes.

Entre los invitados estuvieron agrupaciones y cantantes como Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Ryan Castro y Shakira, quien tuvo a su cargo uno de los momentos más esperados de la jornada.

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Como suele ocurrir en este tipo de eventos, las redes sociales reaccionaron prácticamente en tiempo real. Cada presentación generó comentarios, opiniones y, por supuesto, una enorme cantidad de memes que rápidamente comenzaron a viralizarse.

Shakira volvió a ser tendencia

Uno de los nombres que más conversación generó fue el de Shakira. La barranquillera apareció en la parte final del espectáculo interpretando "Dai, Dai", canción oficial del torneo para este año.

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Su presencia despertó miles de reacciones entre los usuarios, quienes destacaron su energía en el escenario y la capacidad que tiene para convertirse en protagonista de los eventos más importantes del entretenimiento mundial.

Mientras algunos usuarios elogiaban su presentación, otros aprovecharon cualquier gesto, movimiento o expresión para convertirlo en material de humor.

No pasó mucho tiempo para que las imágenes de la cantante comenzaran a circular acompañadas de mensajes ingeniosos y comparaciones que sacaron carcajadas entre los internautas.

Algunos usuarios incluso aseguraron que Shakira terminó siendo la verdadera estrella de la ceremonia y que logró opacar otros momentos del espectáculo.

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J Balvin tampoco se salvó de los memes

Otro de los artistas que dio de qué hablar fue J Balvin. El cantante paisa apareció durante la ceremonia acompañado por Ryan Castro y protagonizó una de las presentaciones más comentadas de la noche.

Su puesta en escena generó reacciones divididas. Mientras muchos seguidores celebraron la representación colombiana en el evento, otros aprovecharon algunos detalles del show para crear divertidos memes.

Las imágenes del artista comenzaron a multiplicarse rápidamente en redes sociales y terminaron convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la inauguración.

Algunos internautas hicieron bromas relacionadas con su vestuario, otros con sus movimientos sobre el escenario y varios más compararon momentos de la presentación con situaciones cotidianas.

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