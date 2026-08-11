Internet gratis: beneficio en Colombia tras el terremoto: paso a paso para activar

La emergencia nacional provocada por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia ha movilizado no solo a las autoridades locales, sino también a gigantes tecnológicos globales.

Tras el fuerte sismo del lunes 10 de agosto de 2026, las redes de comunicación tradicionales sufrieron graves afectaciones.

Ante este escenario crítico, la compañía Starlink anunció internet gratis en Colombia, una medida de contingencia diseñada para garantizar la conectividad de los damnificados.



¿Hasta cuándo estará disponible el servicio gratuito?

El beneficio de conectividad satelital otorgado por la empresa propiedad del magnate Elon Musk ofrecerá servicio de internet sin costo hasta el 12 de septiembre.

Esta exención tarifaria busca asegurar que los hogares de las zonas afectadas mantengan un canal de comunicación estable mientras se adelantan las labores de reconstrucción.

La liberación de la señal se concentra principalmente en los departamentos más golpeados, como el Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, donde la infraestructura móvil colapsó parcialmente.

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La medida cobija a clientes activos existentes, quienes recibirán un crédito compensatorio automático en su factura.

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Asimismo, aplica para usuarios con servicio suspendido y para nuevos clientes en las zonas afectadas que adquieran el hardware básico y se pongan en contacto con la asistencia técnica de la empresa.

Paso a paso: ¿Cómo funciona e instala Starlink?

Una de las mayores ventajas de esta tecnología es su facilidad de despliegue en zonas de desastre.

El servicio es de autoinstalación en minutos y se activa con un kit básico que incluye la antena satelital, un router Wi-Fi y los cables de conexión. Para ponerlo a marchar durante la emergencia, se deben seguir estos pasos:



Verificar cobertura: Lo primero es ingresar la dirección exacta de la vivienda o refugio en la página web oficial starlink.com. Descargar la app: La aplicación oficial está disponible en iOS y Android. Esta herramienta es indispensable para alinear la antena hacia los satélites y configurar los parámetros de seguridad del Wi-Fi. Instalar el equipo: Se debe buscar un lugar completamente despejado (como un techo, patio o terraza), conectar los cables y encender el router. Activar el servicio: Finalmente, se completa la configuración de la red inalámbrica directamente desde la aplicación móvil.

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Una ayuda crítica para el país

La decisión de Starlink de ofrecer internet gratuito en Colombia hasta el 12 de septiembre es una ayuda clave para mantener la comunicación en medio de la emergencia.

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Además de apoyar de forma directa a los organismos de socorro en el terreno, la medida busca que las familias afectadas puedan mantenerse conectadas en un momento sumamente crítico para el país, facilitando el reporte de personas a salvo y la solicitud de asistencia humanitaria.

For those impacted by the devastating earthquake in Colombia, Starlink is providing free service through September 12 to new and existing customers. We are also deploying Starlink to support emergency response agencies and restore connectivity in the hardest-hit areas →… — Starlink (@Starlink) August 11, 2026