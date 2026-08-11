Edificio tambaleó de forma aterradora durante terremoto en Colombia; el video es viral

Un edificio de gran altura se tambaleó durante el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, y el impresionante momento quedó registrado en video.

Las imágenes muestran cómo la estructura se mueve de manera visible mientras una mujer graba lo que ocurre durante el fuerte movimiento.

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y llamó la atención por la magnitud del balanceo que se observa en la edificación. Mientras la estructura se mueve, la mujer que sostiene el teléfono expresa su preocupación y pide ayuda, dejando registrado el ambiente de tensión que se vivió durante el sismo.

El terremoto provocó reacciones en diferentes lugares del país y dejó afectaciones en ciudades como Manizales, Pereira, Cali, Medellín y Quibdó, de acuerdo con la información suministrada en torno a la emergencia.

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En medio de las imágenes que aparecieron después del movimiento telúrico, este video se convirtió en uno de los registros que más llamó la atención debido al comportamiento del edificio.

Así se movió el edificio durante el terremoto

En la grabación se observa una edificación de gran altura mientras se balancea de un lado a otro durante el movimiento sísmico.

La mujer que registra la escena parece estar sorprendida por lo que está viendo. En medio de la grabación se escucha cómo menciona a un familiar y también pide a Dios mientras observa el movimiento de la estructura.

El registro permite apreciar desde cierta distancia cómo el edificio se desplaza durante varios segundos como consecuencia de las vibraciones producidas por el terremoto.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención de quienes compartieron las imágenes fue precisamente que el edificio se movió de manera considerable, pero permaneció en pie.

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¿Por qué un edificio puede moverse durante un terremoto?

El movimiento que aparece en el video no significa necesariamente que una edificación esté a punto de caer. Las estructuras pueden estar diseñadas para presentar cierto grado de movimiento durante un sismo, especialmente cuando se trata de construcciones altas.

Las edificaciones que cumplen con normas de sismorresistencia incorporan características estructurales destinadas a responder ante las fuerzas producidas por los movimientos del terreno.

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En construcciones de gran altura, además, el balanceo puede ser más perceptible debido a las propias características de la estructura. Por eso, observar un edificio moverse durante un terremoto no permite determinar por sí solo que exista una falla estructural.

La evaluación de posibles daños requiere una revisión técnica de la construcción, especialmente cuando después de un sismo aparecen grietas, desprendimientos u otras afectaciones.

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Esto también explica por qué las imágenes del video generaron tanta curiosidad: para quienes observan el edificio desde afuera, el movimiento puede resultar impactante, mientras que el comportamiento de una estructura durante un terremoto responde a diferentes factores de diseño y construcción.