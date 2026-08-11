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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Revelan imágenes de cárcel de Picaleña donde está recluida Epa Colombia

Revelan imágenes de cárcel de Picaleña donde está recluida Epa Colombia

Este es el centro de reclusión donde permanece Daneidy Barrera Rojas en Ibagué desde su traslado el pasado 7 de agosto, tras la orden del presidente Abelardo de la Espriella.

Epa Colombia recluida en la cárcel de Picaleña en Ibagué tras su traslado el pasado 7 de agosto
Vista de la cárcel de Picaleña en Ibagué, centro penitenciario donde se encuentra recluida Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia
Foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de INPEC y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

La Picaleña se convirtió en el nuevo lugar de reclusión de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, luego de que el Inpec ejecutara su traslado desde Bogotá hasta Ibagué el pasado viernes 7 de agosto, por orden del presidente Abelardo de la Espriella.

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El establecimiento al que llegó la empresaria es el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido popularmente como La Picaleña o Coiba. El lugar cuenta con capacidad para albergar a 4.600 personas y está ubicado en la carrera 45 Sur de la capital del Tolima.

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Complejo penitenciario de Picaleña en Ibagué donde permanece recluida la empresaria Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia
Vista panorámica del complejo penitenciario de Picaleña en Ibagué, donde permanece recluida Daneidy Barrera Rojas tras su traslado
Foto: INPEC

¿Cómo es La Picaleña, la cárcel donde está Epa Colombia?

El complejo carcelario cuenta con una infraestructura que durante los últimos años fue objeto de diferentes intervenciones gubernamentales. Dentro de sus instalaciones existen espacios destinados a procesos de rehabilitación y actividades que permiten a los internos ocupar parte de su tiempo.

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Entre las zonas disponibles se encuentran los talleres de textiles, confección y ebanistería. También existe un área destinada a la panadería, mientras que la biblioteca y las aulas de apoyo hacen parte de los espacios disponibles dentro del establecimiento.

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Sin embargo, La Picaleña también enfrenta dificultades relacionadas con sus condiciones de funcionamiento. Históricamente, el complejo recibió denuncias por fallas en el suministro de agua potable y la Procuraduría realizó llamados de atención relacionados con el deterioro del sistema.

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En el área de reclusión femenina también se solicitaron mejoras urgentes. Es precisamente en este sector donde ahora permanece Epa Colombia, después de abandonar el lugar donde estuvo recluida en Bogotá.

El traslado representó un cambio en las condiciones de reclusión para la empresaria, quien pasó de permanecer en la Escuela de Carabineros de la Policía a un complejo carcelario de alta y media seguridad ubicado en Ibagué.

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Área común de mesas de concreto e interiores de la cárcel de Picaleña en Ibagué
Instalaciones internas y áreas comunes del penal de Picaleña en Ibagué, lugar donde se encuentra Daneidy Barrera Rojas
Foto: USPEC

¿Por qué trasladaron a Epa Colombia a La Picaleña?

El traslado ocurrió el viernes 7 de agosto por orden del presidente Abelardo de la Espriella. El Inpec movilizó a Epa Colombia desde la Escuela de Carabineros de Bogotá hasta La Picaleña, dentro de una directriz que también incluyó a otras 117 personas privadas de la libertad.

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La permanencia de la empresaria en Bogotá comenzó a generar cuestionamientos luego de que se encontraran elementos no permitidos en su celda. Además, surgieron denuncias relacionadas con presuntos privilegios irregulares, situaciones de indisciplina y procedimientos estéticos realizados sin autorización en su anterior lugar de reclusión. En medio de estas circunstancias, fue trasladada al pabellón femenino de La Picaleña, en Ibagué.

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Celdas del pabellón del centro penitenciario de Picaleña en Ibagué
Pasillo con puertas metálicas blindadas de las celdas en la cárcel de Picaleña en Ibagué
Foto: USPEC

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¿Qué condena cumple Epa Colombia?

Daneidy Barrera Rojas continúa cumpliendo una condena de cinco años y dos meses impuesta por la justicia por los hechos ocurridos en 2019. La pena fue ratificada de manera definitiva por la Corte Suprema de Justicia a comienzos de 2025.

El traslado a La Picaleña no modifica la condena de la empresaria, sino el lugar donde permanece recluida. Antes de llegar a este complejo carcelario, Epa Colombia también estuvo en la cárcel El Buen Pastor y en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

Video que puedes ver: El incómodo protocolo de Marcela Reyes para entrar a la cárcel

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