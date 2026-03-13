Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
CANDIDATOS PRESIDENCIALES 2026
BANCOLOMBIA ANUNCIA SUSPENSIÓN
¿PRÓXIMO PRESIDENTE 2026?
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Razón por la que la abogada de Epa Colombia no logra sacarla de la cárcel

Razón por la que la abogada de Epa Colombia no logra sacarla de la cárcel

La defensa de la creadora de contenido habló públicamente sobre las dificultades legales que han impedido avanzar en nuevas acciones dentro del caso.

Abogada da el motivo por el que Epa Colombia continúa en prisión
Epa Colombia, influencer colombiana
Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de mar, 2026

La situación judicial de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, sigue generando debate en Colombia.

La abogada Wendy Herrera entregó nuevos detalles sobre el estado del caso y explicó por qué aún no ha podido iniciar las acciones necesarias para intentar sacarla de prisión.

Puedes leer: Yina Calderón envía emotivo mensaje a Epa Colombia y vuelve a pedir su libertad

La empresaria e influencer permanece privada de la libertad mientras cumple una condena impuesta por la justicia colombiana, relacionada con los hechos ocurridos durante las protestas de 2019, cuando se difundieron videos en los que aparecía causando daños en instalaciones de una estación del sistema de transporte masivo en Bogotá.

En medio de ese proceso, Herrera se pronunció públicamente a través de redes sociales para aclarar cuál es su papel actual en el caso y responder a quienes le han preguntado por los avances en la defensa.

Te puede interesar

  1. Karol Samantha da un mensaje después de un año de cárcel de Epa Colombia
    Epa Colombia y karol Samantha
    Foto: Instagram de Karol Samantha
    Farándula

    Karol Samantha lanza duro mensaje tras un año de Epa Colombia en la cárcel

  2. Pareja de Epa Colombia revela video de la captura
    Revelan video inédito de captura de Epa Colombia; la bebé en medio
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Revelan video inédito de captura de Epa Colombia; la bebé en medio

¿Qué ha impedido que Epa Colombia salga de la cárcel?

Según explicó la abogada, aunque manifestó su disposición de asumir la defensa de la influencer y ayudarla a recuperar la libertad, todavía no cuenta con el poder legal necesario para actuar formalmente en el proceso judicial.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Herrera fue clara al afirmar: “Yo aún no tengo poder de la Epa Colombia”, dejando en evidencia que, sin esa autorización jurídica, no puede acceder al expediente ni presentar las acciones legales que permitan buscar beneficios para su cliente.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Juez decide sobre reducción de pena de la creadora de contenido Epa Colombia
    Epa Colombia, creadora de contenido
    Foto: Instagram de Epa Colombia
    Farándula

    ¿Epa Colombia podría salir de la cárcel? Juez define en el proceso de la influencer

  2. Así es la celda de Epa Colombia en la Escuela de Carabineros
    Así es la celda de Epa Colombia en la Escuela de Carabineros
    /Foto: redes sociales /Policía Nacional
    Noticias

    Así es la "celda" de Epa Colombia, donde encontraron celulares escondidos, ¿gomela?

La jurista señaló que, pese a ello, mantiene su intención de ayudar en el caso. “Yo estoy en la disposición de atenderla, de ayudarla a recobrar su libertad”, expresó al explicar que espera poder tener acceso a los documentos del proceso para empezar a trabajar en una estrategia jurídica.

Publicidad

Puedes leer: Mamá de Epa Colombia estalla por proceso judicial de su hija: "Separándola de su princesa"

El caso de la influencer ha tenido varios movimientos en los últimos meses. Uno de los más recientes fue la negativa de un juez a una solicitud presentada por su defensa para extinguir la pena, decisión que mantiene vigente la condena y su permanencia en prisión.

Actualmente, el cumplimiento de la sentencia es supervisado por un juzgado de ejecución de penas en Bogotá, que es el encargado de revisar cualquier solicitud relacionada con beneficios judiciales o cambios en las condiciones de la condena.

En paralelo, también se menciona la posibilidad de escenarios de conciliación relacionados con los daños ocasionados, lo que eventualmente podría abrir la puerta a mecanismos de justicia restaurativa, aunque por ahora el proceso continúa su curso normal.

Mira también: ¿Epa Colombia podría salir de la cárcel? Juez define en el proceso de la influencer

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Epa Colombia

Cárcel

Cárcel El Buen Pastor

Creador de contenidos

Famosos colombianos