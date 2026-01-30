Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Revelan video inédito de captura de Epa Colombia; la bebé en medio

Revelan video inédito de captura de Epa Colombia; la bebé en medio

A un año de la captura de la creadora de contenido, su actual pareja compartió el video de la intervención de las autoridades.

Pareja de Epa Colombia revela video de la captura
Revelan video inédito de captura de Epa Colombia; la bebé en medio
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

Este 28 de enero se cumplió un año de la captura de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales Epa Colombia, quien fue detenida por las autoridades colombianas en uno de sus salones de belleza en Bogotá con el fin de cumplir su condena de cinco años de prisión por los delitos de daño en bien ajeno.

Cabe destacar que la creadora de contenido participó en las acciones contra el sistema de Transmilenio durante las protestas sociales del país en 2019; por lo cual, las autoridades nacionales la condenaron por perturbación de servicio público del transporte colectivo, además de instigación a delinquir con fines terroristas.

Puedes leer: ¿Epa Colombia podría salir de la cárcel? Juez define en el proceso de la influencer

Tanto es así que la decisión de la Corte Suprema de Justicia confirmó y ratificó la pena contra la creadora de contenido. Donde además le prohibieron el uso de sus redes sociales, debido a la influencia que tenía esta con sus seguidores. De igual forma, también se conoció que un juez de ejecución de penas le negó a Daneidy, la extinción de la pena fundamentandose en la Ley de Justica restaurativa.

Ante el nuevo reves que sufrió la empresaria, la pareja de Epa Colombia, Karol Samantha compartió en sus redes sociales el inédito video de la captura en el negocio de esta.

¿Cómo fue el video de la captura de Epa Colombia?

En el aniversario, Karol, pareja sentimental de la influencer y madre de su hija Daphne Samara, compartió en sus redes sociales el video de cómo las autoridades llegaron y ejecutaron la orden de captura contra la creadora de contenido.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento donde Epa Colombia tenía su negoció, varios agentes del Cuerpo Técnico de Investigación del (CTI) de la Fiscalía y de la Policía se acercan al local, y le notifican a Daneidy y la terminan llevando fuera del lugar.

Puedes leer: Yina Calderón se pronunció ante el traslado de Epa Colombia: "Estará en un mejor lugar"

A lo largo del video, se puede ver como mientras era escoltada Epa Colombia le da un beso a su hija antes de retirarse del establecimiento con las autoridades. Luego, se puede evidenciar como su pareja también se despide de la bebé. Situación que generó un amplió debate en redes sociales.

Los seguidores de la creadora de contenido se pronunciaron una vez se conoció este video, y una gran mayoría está pidiendo por la liberación de esta y pueda realizar la crianza de su hija.

“Epa siempre estás en mis oraciones. Dios mediante este año puedas salir”, “No es justo, libertad”. Por otro lado, otro sector de los internautas desean que la creadora de contenido pueda ser libre este mismo año y mientras algunos se quejan de la justicia colombiana por este trato.

