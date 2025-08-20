Novia y mamá de hija de Epa Colombia reacciona a su salida de la cárcel El Buen Pastor

La mañana del 20 de agosto sorprendió a muchos seguidores de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, luego de confirmarse que ya no permanece en la cárcel El Buen Pastor. Fuentes del Inpec revelaron que la influenciadora fue trasladada a la Escuela de Carabineros en Bogotá, en medio de estrictas medidas de seguridad y bajo la mirada expectante de la opinión pública.

Este movimiento se da tras la petición hecha por su abogado, quien argumentó motivos de seguridad para que su defendida dejara el penal de mujeres. La solicitud, que venía insistiendo desde hace varias semanas, finalmente fue escuchada y aplicada, cambiando el lugar de reclusión de una de las personalidades más mediáticas del país.

Mientras la noticia del traslado generaba toda clase de comentarios, Karol Samantha, pareja de Epa Colombia y madre de la hija que ambas decidieron tener, no tardó en pronunciarse. A través de una historia en su perfil de Instagram escribió un corto pero contundente mensaje:



"Plena confianza en Dios, amigas."

La reacción fue tomada por muchos como un alivio y un gesto de esperanza. Durante estos meses, Karol Samantha ha estado al frente, no solo cuidando de la pequeña, sino también liderando mensajes de apoyo en redes y exigiendo, en repetidas ocasiones, una revisión para lograr la libertad de Epa.

Sus seguidores resaltan que ha demostrado fortaleza y que ha sido la voz de la influenciadora mientras ella ha estado en prisión. La publicación se llenó rápidamente de respuestas, con fanáticos que también compartieron oraciones y mensajes de ánimo.

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia cumple una condena de 5 años en El Buen Pastor /Fotos: Instagram @karolsamantha

Esta imagen se puede comparar con la foto de la reseña cuando ingresó a la Cárcel de El Buen Pastor de Bogotá el 30 de enero del 2025. Allí se le ve con el cabello suelto, una chaqueta formal blanca y sonriente.