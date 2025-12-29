Hermana de B King comparte inesperado hallazgo en la tumba del cantante: ¿una señal?

A varios meses del fallecimiento de B King, también conocido como Bayron Sánchez, su hermana Stefanía Agudelo recurrió a sus redes sociales para rendirle un homenaje. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió al compartir el extraño objeto que encontró en la tumba de su familiar.

Por medio de su Instagram, Stefanía compartió que en el lugar de descanso de su hermano encontró un vape dorado, esto el 28 de diciembre. Situación que despertó las preguntas por parte de sus seguidores.

La hermana del artista le preguntó a sus seguidores: "¿Quién le dejó el vape?" y agradeció a las personas que continúan visitando la tumba de su hermano y dejando flores y globos. Ante esto, los usuarios afirmaron que esto parece ser un gesto simbólico de alguna persona cercana al cantante, debido al estilo de vida que tenía el artista.



Recordemos que tanto Adriana Salazar, madre de B King, y su hermana Stefania Agudelo, revelaron que no mantienen ningún contacto con la DJ Marcela Reyes, a quien acusan de no haber respetado la memoria del cantante tras su fallecimiento.

Esto debido a que acusaron a la expareja del artista debido a que según estas ella no respeto la memoria de su hijo, esto para una entrevista para La Red Caracol. Por lo cual, después de dar a conocer el objeto, Stefanía dio a conocer lo que sucederá con la tumba de su hermano.

¿Qué más se conoció de la tumba de B King?

Además, Stefanía aprovechó para responder las preguntas de sus seguidores sobre la lápida de la tumba de B King. Explicó que, debido a las condiciones del suelo, esta será instalada en enero de 2026, lo que permitió aclarar y tranquilizar a quienes insistían sobre el tema.

Recordemos que el pasado 31 de octubre, la Fiscalía de México dio un golpe contundente al detener a Cristopher El Comandante y a otras 15 personas vinculadas con el fallecimiento de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, quienes eran los principales sospechosos.

Según varios informes de las autoridades, los cuerpos de las víctimas fueron localizados en Cocotitlán, pero las investigaciones confirmaron que el homicidio no ocurrió allí. Todo fue parte de un esquema para confundir a las autoridades y desviar la atención sobre los responsables; esto a la espera de conocer una decisión final sobre estos.