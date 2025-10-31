Publicidad

La caída de El Comandante y 15 capturados; el plan para acabar con B King y Regio Clown

La caída de El Comandante y 15 capturados; el plan para acabar con B King y Regio Clown

Cristopher 'El Comandante' y 16 personas fueron detenidas por planear la muerte de los músicos colombianos B King y Regio Clown. Alias y detalles del operativo salen a la luz.

B King y Regio Clown: identidad de El Comandante y 16 capturados
/Foto: Policía Federal México /Redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 31 de oct, 2025