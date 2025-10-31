La caída de El Comandante y 15 capturados; el plan para acabar con B King y Regio Clown

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio un golpe contundente al detener a Cristopher El Comandante y a otras 15 personas vinculadas con la muerte de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown.

Los arrestos se realizaron luego de una investigación que descubrió un entramado de engaños, traslados y manipulación que terminó con los artistas siendo víctimas de un plan macabro.

Según los informes, los cuerpos de las víctimas fueron localizados en Cocotitlán, pero las investigaciones confirmaron que el homicidio no ocurrió allí. Todo fue parte de un esquema para confundir a las autoridades y desviar la atención sobre los responsables.

El grupo utilizaba vehículos y ubicaciones estratégicas para mover a las víctimas. Se identificó un Mercedes Benz gris plata, con vidrios oscuros y sin placas, vinculado directamente con la desaparición de los músicos.

Se descubrió que los rines habían sido pintados para alterar la apariencia del vehículo, y pruebas genéticas confirmaron que uno de los vasos encontrados dentro del auto pertenecía a B-King.

Operativo caso B King y Regio Clown Fiscalía México

Entre los 16 detenidos, varios son de origen extranjero: Colombia, Venezuela, Cuba y España. La investigación reveló que El Comandante coordinó la atracción de las víctimas y manipuló su confianza para que fueran trasladadas a un lugar donde les quitarían la vida.

Además, parte del grupo está vinculado con extorsiones “gota a gota” y narcóticos, incluyendo 2-CB (Tusi) y Coco Channel.

Los detenidos incluyen a:



Cristopher “El Comandante”

José Luis “El Güero”

Luis Alberto “El Muerto”

Jaime “Puga”

Angélica Iraís N

Operativo caso B King y Regio Clown

Se presume que los asesinatos fueron ordenados por un sujeto conocido como “El Pantera”, quien buscaba eliminar a DJ Regio Clown por divulgar información sobre su identidad y controlar la venta de drogas en eventos musicales.

Durante la investigación también se descubrió un esquema de eventos denominados “Sin Censura”, donde se promocionaban narcóticos y se forzaba la participación de los artistas. En uno de estos eventos, una ciudadana española fue rescatada tras ser amenazada con animales salvajes, mostrando la magnitud del entramado criminal que operaba en varios estados de México.

