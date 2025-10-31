Publicidad

VIDEO: Reacción de conductor al saber que acabó con la vida de dos motociclistas en Bogotá

VIDEO: Reacción de conductor al saber que acabó con la vida de dos motociclistas en Bogotá

El conductor señalado de causar la muerte de dos motociclistas, pese a que se cree que iba borracho, huyó del lugar. En otro video deja ver su rostro mientras es increpado por la comunidad.