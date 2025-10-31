VIDEO: Reacción de conductor al saber que acabó con la vida de dos motociclistas en Bogotá

Un grave accidente ocurrido en la localidad de Engativá, en Bogotá, dejó como saldo la muerte de dos motociclistas y dos personas heridas. El responsable, según relataron testigos, conducía a alta velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol. Lo más indignante: logró huir minutos después del siniestro, pese a que la comunidad intentó detenerlo.

El hecho se presentó en la calle 63 con carrera 98, cuando el conductor de un carro blanco perdió el control, invadió el carril contrario y terminó chocando contra al menos cuatro vehículos, entre ellos dos motocicletas. Los dos motociclistas perdieron la vida de manera inmediata por el fuerte impacto.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificarlo plenamente y presentarlo ante la Fiscalía General de la Nación. Por ahora, no se ha confirmado si se le alcanzó a practicar la prueba de alcoholemia, aunque todo indica que no fue posible por su fuga.

En redes sociales comenzaron a circular videos del momento posterior al accidente. En ellos se escucha a varias personas gritarle al hombre que no intentara escapar. Sin embargo, el sujeto y su acompañante aprovecharon la confusión para subirse a otro vehículo y abandonar el lugar, dejando atrás el carro volcado y los cuerpos tendidos sobre el asfalto.

Vecinos del sector relataron que el vehículo avanzaba “como si fuera una pista de carrera” y que el conductor “no parecía estar en sus cinco sentidos”. Aunque no hay confirmación oficial sobre su estado, los testigos coinciden en que el hombre mostraba señales de alicoramiento momentos antes de la colisión.

Por ahora, los investigadores revisan las cámaras de seguridad cercanas para determinar el trayecto del vehículo y rastrear hacia dónde huyó. La Policía Metropolitana de Bogotá continúa la búsqueda y aseguró que ya tiene pistas sólidas sobre la identidad del responsable.

Reacción de conductor al saber que acabó con la vida de dos motociclistas

Minutos después del accidente, otro video difundido en redes sociales mostró la tensa reacción del conductor tras ser increpado por la comunidad. En las imágenes, el hombre se cubre el rostro mientras varios uniformados y una mujer tratan de protegerlo de una multitud enfurecida que le grita y le reclama por lo ocurrido.

El conductor, visiblemente alterado, niega con la cabeza mientras las personas que lo rodean le repiten una y otra vez que “le quitó la vida a dos motociclistas” y que “va a ir a la cárcel”.

En medio de los gritos y la indignación, algunos ciudadanos intentan acercarse para golpearlo, mientras otros graban el momento con sus celulares.