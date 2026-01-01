Publicidad

¿Guayabo este primero de enero? Así puedes aliviarlo y empezar mejor el año

¿Guayabo este primero de enero? Así puedes aliviarlo y empezar mejor el año

El primero de enero suele venir con dolor de cabeza y cansancio. Si el guayabo te pegó fuerte, aquí te contamos cómo aliviarlo y empezar el año con mejor cara.

resaca año nuevo.jpg
Sobrevivir al guayabo del 1 de enero
Imagen creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

Después de la celebración de Año Nuevo, el 1 de enero suele amanecer con calles tranquilas y miles de personas lidiando con el temido guayabo. Las reuniones familiares, las fiestas que se extendieron hasta la madrugada y los brindis repetidos pasan factura al cuerpo, que despierta con dolor de cabeza, náuseas y una sensación general de agotamiento.

El guayabo del primero de enero es uno de los más comunes del año. El exceso de alcohol, la falta de sueño y las comidas pesadas de la noche anterior hacen que el organismo tarde más en recuperarse. Por eso, muchos buscan formas rápidas de aliviar los síntomas y poder continuar el inicio del nuevo año sin malestar.

¿Cómo sobrevivir al guayabo este primero de enero?

La hidratación es el primer paso para empezar a sentirse mejor. Tras una noche de celebración, el cuerpo pierde gran cantidad de líquidos, por lo que beber agua desde temprano es fundamental. También pueden ayudar bebidas con electrolitos o suero oral, que contribuyen a reponer sales minerales y reducir la sensación de debilidad.

En cuanto a la comida, no es recomendable saltarse el desayuno, aunque el apetito sea bajo. Opciones suaves como caldos, sopas, frutas o pan pueden ayudar a estabilizar el organismo. Estos alimentos son más fáciles de digerir y ayudan a recuperar energía sin irritar el estómago, que suele estar sensible después de una noche de excesos.

El descanso también juega un papel clave. Dormir un poco más durante la mañana o tomar una siesta corta puede ayudar al cuerpo a recuperarse del desvelo. No se trata de pasar todo el día en la cama, sino de permitir que el organismo termine de procesar el esfuerzo de la noche anterior.

Para aliviar el dolor de cabeza, algunas personas recurren a analgésicos comunes. Sin embargo, es importante usarlos con moderación y evitar combinarlos con alcohol residual, ya que el hígado sigue trabajando para eliminar las toxinas. Siempre se recomienda respetar las dosis indicadas.

Aunque el guayabo es casi parte de la tradición del primero de enero, también deja una lección. Comer antes de beber, alternar los tragos con agua y conocer los propios límites puede marcar la diferencia en futuras celebraciones. Empezar el año cuidando el cuerpo puede ser el primer buen propósito para los meses que vienen.

