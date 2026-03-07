Peso Pluma es abucheado en pleno partido de la NBA por un gesto que desató indignación

La tranquilidad de un partido de baloncesto de primer nivel se vio interrumpida por un momento de alta tensión protagonizado por Peso Pluma.

El intérprete de "Ella baila sola" se encontraba en el Chase Center de San Francisco, California, para disfrutar de un encuentro entre los Golden State Warriors y los Los Angeles Clippers.

Aunque el cantante inició la jornada con el pie derecho, incluso conviviendo con la estrella de la NBA, Stephen Curry, la situación dio un giro radical cuando una seguidora intentó acercarse a él.



El incidente, que ya le dio la vuelta al mundo digital, comenzó cuando una joven identificada en TikTok como "Jessica" se aproximó al artista mientras este se encontraba cerca de la cancha.

Lo que parecía ser una petición rutinaria de una fanática terminó en un incómodo momento que fue capturado en video y difundido rápidamente por internet.

En las imágenes se observa cómo la seguidora intenta capturar una selfie, pero la reacción del cantante fue tajante: apartó el dispositivo móvil con la mano y mostró un evidente gesto de rechazo.

Este desplante no pasó desapercibido para los espectadores que se encontraban en las zonas cercanas del estadio. De manera casi inmediata, una ola de abucheos emergió de las gradas, manifestando el descontento del público ante la actitud del representante de los corridos tumbados.

El video, retomado por influencers de espectáculos como Eddy Nieblas, ha generado un debate masivo sobre los límites entre la fama y la privacidad.

Dentro de la comunidad digital, las aguas están divididas. Por un lado, una facción de usuarios ha lanzado duras críticas contra Hassan Emilio Kabande Laija —nombre real del cantante—, calificando su actitud de antipática y recordándole que su éxito se debe al apoyo de sus seguidores.

Algunos comentarios en redes sociales señalan que a los famosos se les olvida su origen y tachan de "feo" que un artista se comporte de esa manera con su público.

Sin embargo, otra parte de la audiencia ha salido en su defensa. Varios usuarios destacaron un detalle crucial en el clip viral: la joven aparentemente colocó el teléfono directamente frente al rostro del cantante sin haber pedido permiso previo.

Según estos testimonios, la reacción de Peso Pluma fue una respuesta natural ante una invasión de su espacio personal.

"Los famosos también son humanos y tienen derecho a disfrutar eventos", argumentaron algunos seguidores en las secciones de comentarios, exigiendo más respeto hacia los artistas cuando no están en el escenario.

A pesar del trago amargo en San Francisco, Peso Pluma continúa consolidado como una de las figuras más influyentes de la música regional mexicana a nivel global.

Su ascenso internacional en plataformas de streaming y su presencia histórica en listas como el Billboard Hot 100 lo han puesto bajo los reflectores de todo el mundo, donde cada uno de sus movimientos es analizado con lupa por millones de personas.