Esto dijo Julión Álvarez al hablar de su gusto culposo: "No me atrevo a decirlo"

El cantante mexicano Julión Álvarez pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y habló de varios aspectos de su carrera musical, desde los géneros que escucha hasta los nuevos proyectos que prepara para su público. Durante la conversación, el intérprete también respondió a una curiosa pregunta sobre sus llamados “gustos culposos” en la música.

Cuando el entrevistador le preguntó si tenía algún gusto musical que prefería no admitir, como escuchar bandas o artistas alejados de su estilo habitual, el cantante fue claro al explicar que no se identifica con esa idea.

Puedes leer: Hijo de Giovanny Ayala canta en ‘A Otro Nivel’ y su padre lo sorprende en pleno show



El gusto culposo de Julión Álvarez

"Que no... no me atrevo a decirlo así tal cual como gustos culposos porque de verdad lo digo: yo soy un admirador y fan de la música, viejo, de todo. Y soy de los que escucho... escucho algo, no sé qué estilo mencionarlo, pero escucho y me pongo a analizar cómo ejecutan un instrumento, cómo mezclan." Dijo el cantante.



De igual manera añadió: "Ahora también, en la actualidad, viejo, me llama mucho la atención lo que es el sonido ambiental o el sonido atmosférico que le llaman. Entonces todo eso me gusta mucho y no podría decir que tenga un gusto culposo. Al contrario, cada vez admiro más géneros y más a quienes ejecutan la música."



Con estas palabras, el artista dejó claro que para él la música no tiene límites y que disfruta escuchar distintos estilos, más allá del género que interpreta. Según explicó, suele prestar atención a los detalles técnicos de las canciones, como la forma en que se ejecutan los instrumentos o cómo se realizan las mezclas y los efectos sonoros.

Durante la entrevista también habló sobre algunos aspectos de su actualidad musical. Aunque no reveló el nombre de un sencillo o álbum que esté próximo a lanzarse, sí compartió detalles sobre la dirección artística que le gustaría explorar en los próximos meses.

El intérprete aseguró que desde comienzos de 2026 ha sentido una inquietud especial por trabajar de manera más profunda con el género del mariachi. Para prepararse, ha dedicado tiempo a escuchar y estudiar a algunos de los grandes referentes de este estilo.

Entre los artistas que mencionó como inspiración están Pedro Infante, Jorge Negrete y José Alfredo Jiménez, figuras emblemáticas de la música mexicana que marcaron una época y que siguen siendo referentes para nuevas generaciones de cantantes.

Publicidad

Puedes leer: Cantante de música popular iba a ser secuestrado en carretera: "El temor es muy grande"

El primer concierto de Julión Álvarez en Colombia

En cuanto a su música actual, el cantante destacó que su canción 'Cero empatía' está teniendo una buena recepción en Colombia, donde su público ha crecido en los últimos años.

Publicidad

Además, el artista se prepara para un momento importante en su carrera: su primer concierto en el país. La presentación está programada para el próximo 17 de abril en el Coliseo Live de Bogotá, donde espera encontrarse con sus seguidores colombianos.

Para ese show, el cantante adelantó que está preparando un segmento especial acompañado de mariachi, en el que aparecerá vestido de charro, como parte de ese acercamiento que quiere tener con el género tradicional mexicano.

La entrevista también coincidió con una fecha significativa para el artista. El 7 de marzo de 2026 cumple 19 años de trayectoria como Julión Álvarez y su Norteño Banda, una carrera que lo ha consolidado como uno de los exponentes más reconocidos del regional mexicano.

Mira también: ¿Yeison Jiménez y Julión Álvarez tenían preparada una colaboración? El cantante lo aclara