Cómo votar el 8 de marzo: así se marca bien el tarjetón y qué es el voto preferente

A pocos días de las elecciones del 8 de marzo, una de las preguntas más frecuentes entre los ciudadanos tiene que ver con cómo votar correctamente.

En redes sociales y buscadores se repiten las dudas sobre la mecánica del voto, especialmente sobre la diferencia entre voto preferente y voto no preferente, además de la forma correcta de marcar el tarjetón para que el sufragio sea válido.

Aunque el proceso parece sencillo, entender estos detalles es clave para evitar errores al momento de elegir a los candidatos.

Voto preferente: elegir partido y candidato

El voto preferente, también conocido como lista abierta, permite que el ciudadano no solo apoye a un partido político, sino que también pueda escoger directamente al candidato de su preferencia dentro de esa lista.

En este sistema, los partidos presentan varios aspirantes identificados con un número. Cuando el votante recibe el tarjetón, puede marcar el logo del partido y el número del candidato que desea respaldar.

De esta manera, el voto cuenta para el partido y al mismo tiempo suma directamente al aspirante seleccionado. En estas listas, los candidatos con mayor votación individual son quienes tienen más posibilidades de obtener una curul.

Este modelo es común en varias elecciones en Colombia porque permite que los votantes tengan mayor libertad para elegir a la persona específica que quieren que los represente.

Voto no preferente: apoyo directo a la lista

En contraste, el voto no preferente, también llamado lista cerrada, funciona de una manera diferente. En este caso, el elector solo marca el logo del partido o movimiento político, sin seleccionar a un candidato específico.

Aquí la decisión sobre el orden de los aspirantes ya fue definida previamente por el partido. Es decir, las curules que se obtengan se asignan según el orden que aparece en la lista presentada por esa colectividad.

Para el votante, el proceso es más sencillo: basta con marcar el símbolo del partido en el tarjetón. Ese voto se suma al total de la lista completa.

Cómo votar el 8 de marzo- voto no preferente

Cómo marcar correctamente el tarjetón

Otro punto clave para las elecciones del 8 de marzo es marcar correctamente el tarjetón, ya que una señal equivocada puede generar que el voto no sea tenido en cuenta.

La recomendación principal es utilizar solo una marca clara, normalmente una “X” dentro del recuadro correspondiente al partido o candidato elegido.

Si la lista es preferente, el votante puede marcar el logo del partido y el número del candidato. Si es no preferente, basta con marcar únicamente el símbolo del partido.

También es importante evitar marcar varios recuadros al mismo tiempo o escribir fuera de los espacios destinados para votar, ya que esto puede generar confusión al momento del conteo.

Antes de depositar el voto en la urna, los jurados de votación entregan el tarjetón y explican brevemente cómo doblarlo y dónde colocarlo una vez marcado.