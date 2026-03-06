Elecciones 8 de marzo: cuándo inicia y cuándo termina Ley seca en Bogotá por votaciones

Las autoridades de Bogotá definieron las medidas que regirán durante el fin de semana de elecciones legislativas y consultas interpartidistas previstas para el domingo 8 de marzo de 2026. Entre las disposiciones principales aparece la ley seca y un operativo de vigilancia que cubrirá toda la capital.

La decisión responde a lineamientos del Gobierno nacional incluidos en el Decreto 0188 del Ministerio del Interior, que establece restricciones temporales para garantizar orden público durante la jornada democrática.

Puedes leer: Estas serán las medidas y restricciones para las elecciones del 8 de marzo en Colombia



En ese contexto, el Distrito confirmó que aplicará los mismos horarios establecidos a nivel nacional y desplegará vigilancia en los puestos de votación de la ciudad.



Horarios de ley seca durante elecciones en Bogotá

Según información divulgada por la Alcaldía y la Secretaría de Gobierno, la restricción para venta y consumo de bebidas alcohólicas durante el fin de semana electoral funcionará así:



Inicio: sábado 7 de marzo a las 6:00 p. m.

sábado 7 de marzo a las 6:00 p. m. Fin: lunes 9 de marzo a las 6:00 a. m.

lunes 9 de marzo a las 6:00 a. m. Cobertura: aplica en toda Bogotá durante ese periodo.

¿Cuáles son las restricciones durante la ley seca en Bogotá?

No se permite venta de licor en establecimientos comerciales.

en establecimientos comerciales. Tampoco se autoriza consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

en espacios públicos. La medida incluye bares, discotecas, tiendas, supermercados y comercios que vendan bebidas embriagantes.

Incumplir la medida puede generar multas o sanciones según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La disposición busca mantener orden público durante la jornada electoral y facilitar el trabajo de autoridades encargadas de vigilancia y control.

Puedes ver: ¿Sabes si puedes votar en Corferias este 8 de marzo? Consulta fácil y rápida

#BOGOTÁ | El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que la Alcaldía acogerá los mismos tiempos de la ley seca para este fin de semana establecidos por el Decreto 0188 de 2026.



Es decir, habrá la ley seca en Bogotá entre las 6:00p.m. del sábado 7 de marzo y… pic.twitter.com/WalAbiYsTV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 5, 2026

Además de la restricción al licor, la ciudad contará con un operativo especial de vigilancia para acompañar la jornada electoral. El plan incluye presencia institucional en los 1.083 puestos de votación y seguimiento a las 18.160 mesas habilitadas en la capital.

Publicidad

El Distrito también instalará Puestos de Mando Unificado en cada localidad y uno a nivel distrital para monitorear el desarrollo de las votaciones en tiempo real. Desde esos centros se coordinarán acciones de Policía, autoridades locales y organismos de control.

Las autoridades indicaron que el objetivo principal consiste en garantizar condiciones de tranquilidad para votantes, jurados y funcionarios durante el proceso.

Publicidad

Jornada electoral del 8 de marzo en Bogotá

El domingo 8 de marzo se realizarán elecciones legislativas para Senado y Cámara de Representantes, además de consultas interpartidistas que definirán aspirantes presidenciales.

Más de 40 millones de ciudadanos aparecen habilitados para participar en el proceso electoral en todo el país. Los puestos de votación abrirán desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Para votar, la ciudadanía deberá presentar cédula física o cédula digital desde la aplicación oficial. Otros documentos no resultan válidos para ejercer el derecho al voto.

Las autoridades pidieron a la población revisar con anticipación el puesto asignado y cumplir las medidas vigentes durante el fin de semana electoral.

El Distrito recordó que la jornada contará con vigilancia permanente y coordinación entre entidades para facilitar el desarrollo del proceso democrático en la capital.

Mira también: Cómo votar correctamente el 8 de marzo: errores que podrían anular tu voto