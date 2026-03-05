Fallece famosa actriz de la telenovela Marimar; así confirmaron la noticia

El mundo del entretenimiento latinoamericano despide a una de sus figuras más representativas. La actriz Ana Luisa Peluffo, recordada por su extensa carrera en cine y televisión, falleció tras dedicar más de siete décadas a las artes escénicas.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en el que informaron que la artista partió en paz, rodeada de cariño y acompañada por sus seres queridos. En el mismo mensaje explicaron que los servicios funerarios se realizaron de manera privada, respetando la voluntad de la actriz.

Ana Luisa Peluffo nació el 9 de octubre de 1929 en Querétaro, México, bajo el nombre de Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo. Desde joven mostró afinidad por el arte y el espectáculo, una vocación que con el tiempo se transformó en una trayectoria que la llevaría a convertirse en una de las figuras más reconocidas del cine mexicano.

Su debut en la pantalla grande ocurrió en 1948 cuando participó en la producción estadounidense Tarzán y las sirenas. Aunque ese proyecto fue su primera experiencia frente a las cámaras, sería en México donde construiría una carrera sólida y extensa.

A lo largo de los años, Peluffo participó en más de 200 producciones entre cine y televisión. Durante la época dorada del cine mexicano logró consolidarse como una actriz versátil, capaz de interpretar personajes complejos que captaron la atención del público y de los realizadores.

Uno de los episodios más recordados de su carrera llegó en 1955 con su participación en la película La fuerza del deseo. Ese proyecto generó gran impacto en la época y marcó un momento significativo dentro de la historia del cine mexicano.

Sin embargo, su legado no se limitó únicamente al cine.

De Marimar a Mujeres Asesinas: su recordado paso por la televisión

Aunque la pantalla grande fue su punto de partida, la televisión le permitió mantenerse vigente ante nuevas generaciones de espectadores. Con el paso de los años, Ana Luisa Peluffo se convirtió en un rostro recurrente dentro de las producciones de Televisa, muchas de las cuales alcanzaron gran popularidad en varios países de América Latina, incluido Colombia.

Uno de sus papeles más recordados en televisión fue su participación en la telenovela Marimar (1994), donde compartió escena con la cantante y actriz Thalía. Esta producción se convirtió en un fenómeno internacional y permitió que su trabajo llegara a millones de hogares en diferentes países.

Además de Marimar, la actriz también formó parte de otras historias muy conocidas en la televisión latinoamericana. Entre ellas se destacan:



Lazos de amor

El pecado de Oyuki

Carita de ángel

Contra viento y marea

Mujeres Asesinas 3

Su presencia en estas producciones reflejó su capacidad para adaptarse a distintos formatos y estilos narrativos. Con el paso de los años, Peluffo pasó de interpretar personajes intensos y seductores en su juventud a roles con mayor carga dramática en etapas posteriores de su carrera.

Ese proceso le permitió consolidarse como una actriz de carácter, respetada dentro de la industria por colegas, directores y productores.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores de distintas generaciones recordaron escenas de sus películas y telenovelas. Muchos destacaron que su trabajo acompañó varias etapas del entretenimiento latinoamericano.

