¿Estás embarazada? Conoce las semanas que deben pagarte en tu licencia de maternidad

En Colombia, cuando una mujer está embarazada y trabaja formalmente, tiene derecho a una licencia de maternidad. Esto significa que puede dejar de trabajar durante un tiempo para recuperarse del parto y cuidar a su bebé, mientras sigue recibiendo su salario.

Actualmente, la ley 2114 de 2021 establece que esta licencia dura 18 semanas, es decir, poco más de cuatro meses. Durante ese periodo la madre recibe el 100 % de su sueldo, por lo que no pierde ingresos mientras está dedicada al cuidado del recién nacido.

Esta medida busca que las mujeres puedan tener el tiempo suficiente para recuperarse físicamente y también para acompañar los primeros días de vida del bebé, que suelen ser clave para la familia.



¿Cómo se reparten las semanas de la licencia de maternidad?

Las 18 semanas de licencia no siempre se toman exactamente de la misma manera. En la mayoría de los casos, una parte del tiempo se toma antes del nacimiento y el resto después del parto.



Lo más común es que una semana se tome antes de que nazca el bebé. Ese tiempo permite que la madre se prepare para el parto y reduzca las exigencias del trabajo en los últimos días del embarazo.

Luego del nacimiento, la madre continúa con el resto de la licencia, que normalmente corresponde a 17 semanas después del parto.

Sin embargo, esta distribución puede cambiar dependiendo de la recomendación médica o de la situación particular del embarazo. En algunos casos la mujer puede tomar más semanas antes del parto o, si así lo decide con su médico, incluso comenzar la licencia solo después de que nazca el bebé.

Casos en los que la licencia de maternidad puede ser más larga

Hay situaciones en las que la licencia puede extenderse más allá de las 18 semanas.Por ejemplo:

si nacen gemelos o más bebés , la ley permite que se agreguen dos semanas adicionales al tiempo de descanso.

, la ley permite que se agreguen al tiempo de descanso. También puede ocurrir que el bebé nazca antes de tiempo. En esos casos, el periodo de licencia puede ampliarse para compensar las semanas que faltaban para completar el embarazo.

La licencia de maternidad también puede compartirse con el padre

La legislación colombiana también permite que parte de la licencia se comparta con el padre. Esto significa que la madre puede ceder algunas semanas para que él también se quede en casa cuidando al bebé.

Además, el padre tiene su propio permiso laboral cuando nace el hijo. Actualmente, los hombres cuentan con dos semanas de licencia de paternidad pagadas.Estas medidas buscan que ambos padres puedan acompañar los primeros días de vida del bebé, un momento importante para la familia.