Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:'RATA' SE SINCERA
BODA DE JHONNY RIVERA
BANCOLOMBIA CAÍDO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  /  ¿Sabías que puedes acceder a un subsidio menstrual con tu caja de compensación? Conócelo

¿Sabías que puedes acceder a un subsidio menstrual con tu caja de compensación? Conócelo

Aunque pocas mujeres lo saben, algunas cajas de compensación ofrecen un subsidio para comprar productos menstruales, ayudando a aliviar este gasto básico cada mes.

Podrías tener subsidio menstrual de cajas de compensación
Imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

Aunque muchas personas no lo saben, algunas cajas de compensación familiar en Colombia ofrecen un subsidio menstrual pensado para facilitar el acceso a productos de higiene durante el periodo de la mujer.

Este apoyo busca aliviar el gasto que representan artículos como toallas higiénicas, copas menstruales o calzones absorbentes, algo que puede ser una carga económica especialmente para mujeres jóvenes, adolescentes o quienes viven con ingresos bajos.

Puedes leer: Cambian fechas de pagos de Devolución del IVA, Renta Ciudadana y Colombia Mayor

¿Qué es un subsidio menstrual?

El subsidio menstrual es un beneficio que permite a las mujeres afiliadas a ciertas cajas de compensación recibir descuentos o aportes económicos para comprar productos de gestión menstrual útiles y en muchos casos, reutilizables.

Por ahora, tres cajas de compensación familiar ofrecen este subsidio:

  • Comfama
  • Comfaboy
  • Cajasan

Para poder acceder, se requiere estar afiliada y activa en una de estas cajas y tener entre 12 y 50 años, que es el rango de edad en el que se puede solicitar este beneficio.

Te puede interesar

  1. Cambio en el subsidio del diésel en Colombia 2026
    Diésel precio diferenciado, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Economía

    ¿Fin del subsidio al diésel? Qué cambia y a qué conductores les tocará pagar más al tanquear

  2. Cajas de compensación aumentan el subsidio familiar
    Cajas de compensación aumentan el subsidio familiar
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    Cajas de compensación aumentan el subsidio desde febrero de 2026, ¿a quiénes aplica?

¿Qué productos cubre el subsidio menstrual?

Los descuentos o beneficios dependen de la categoría de afiliación a la caja de compensación y del producto que la mujer elija. Algunos de los elementos que se pueden adquirir con este subsidio son:

  • Copa menstrual: un dispositivo reutilizable que recolecta el flujo y puede usarse por años si se cuida bien. 
  • Calzones absorbentes: ropa interior especial diseñada para sustituir toallas o tampones, lavable y reutilizable. 
  • Toallas reutilizables: toallas de tela que se pueden lavar y usar varias veces. 
  • Disco menstrual: similar a la copa, diseñado para adaptarse y recoger el flujo menstrual. 

Los valores y descuentos varían según la caja y la categoría de afiliación (que depende de los ingresos y características de cada familia), pero en general este subsidio puede significar una ayuda importante al bolsillo, especialmente cuando se trata de productos reutilizables, que a largo plazo ahorran dinero.

Te puede interesar

  1. Nuevo subsidio de $230 mil pesos mensuales a más de 50 mil personas, ¿eres beneficiario?
    Nuevo subsidio de $230 mil pesos mensuales a más de 50 mil personas, ¿eres beneficiario?
    Foto: Labs.google
    Información de servicio

    Nuevo subsidio de $230 mil pesos mensuales a más de 50 mil personas, ¿eres beneficiario?

  2. Subsidios para madres cabeza de hogar en Colombia 2026
    Subsidios para madres, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    ¿Eres mamá cabeza de familia? Conoce los 8 subsidios a los que puedes acceder en 2026

Publicidad

¿Cómo funciona un subsidio menstrual?

Quienes quieran aprovechar este subsidio deben consultar directamente con su caja de compensación sobre los requisitos, los productos disponibles y el porcentaje de descuento o bono al que pueden acceder según su categoría. Cada caja tiene términos y condiciones propios que es importante revisar antes de solicitar el beneficio.

Puedes leer: Subsidios de Prosperidad Social pagan doble en febrero; beneficiarios, montos y fechas

Publicidad

El subsidio menstrual no es automático para todas las afiliadas; se debe verificar la afiliación activa, cumplir con la edad indicada y en muchos casos, presentar una solicitud o completar un procedimiento para recibir el descuento o el bono.

Mira también: SIEMBRA TU REGLA: descubre los sorprendentes BENEFICIOS energéticos de este ritual menstrual

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Copa menstrual

Subsidios del Gobierno

Colombia

Leyes en Colombia