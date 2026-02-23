¿Sabías que puedes acceder a un subsidio menstrual con tu caja de compensación? Conócelo

Aunque muchas personas no lo saben, algunas cajas de compensación familiar en Colombia ofrecen un subsidio menstrual pensado para facilitar el acceso a productos de higiene durante el periodo de la mujer.

Este apoyo busca aliviar el gasto que representan artículos como toallas higiénicas, copas menstruales o calzones absorbentes, algo que puede ser una carga económica especialmente para mujeres jóvenes, adolescentes o quienes viven con ingresos bajos.

¿Qué es un subsidio menstrual?

El subsidio menstrual es un beneficio que permite a las mujeres afiliadas a ciertas cajas de compensación recibir descuentos o aportes económicos para comprar productos de gestión menstrual útiles y en muchos casos, reutilizables.



Por ahora, tres cajas de compensación familiar ofrecen este subsidio:



Comfama

Comfaboy

Cajasan



Para poder acceder, se requiere estar afiliada y activa en una de estas cajas y tener entre 12 y 50 años, que es el rango de edad en el que se puede solicitar este beneficio.

¿Qué productos cubre el subsidio menstrual?

Los descuentos o beneficios dependen de la categoría de afiliación a la caja de compensación y del producto que la mujer elija. Algunos de los elementos que se pueden adquirir con este subsidio son:

Copa menstrual : un dispositivo reutilizable que recolecta el flujo y puede usarse por años si se cuida bien.

: un dispositivo reutilizable que recolecta el flujo y puede usarse por años si se cuida bien. Calzones absorbentes : ropa interior especial diseñada para sustituir toallas o tampones, lavable y reutilizable.

: ropa interior especial diseñada para sustituir toallas o tampones, lavable y reutilizable. Toallas reutilizables : toallas de tela que se pueden lavar y usar varias veces.

: toallas de tela que se pueden lavar y usar varias veces. Disco menstrual: similar a la copa, diseñado para adaptarse y recoger el flujo menstrual.



Los valores y descuentos varían según la caja y la categoría de afiliación (que depende de los ingresos y características de cada familia), pero en general este subsidio puede significar una ayuda importante al bolsillo, especialmente cuando se trata de productos reutilizables, que a largo plazo ahorran dinero.

¿Cómo funciona un subsidio menstrual?

Quienes quieran aprovechar este subsidio deben consultar directamente con su caja de compensación sobre los requisitos, los productos disponibles y el porcentaje de descuento o bono al que pueden acceder según su categoría. Cada caja tiene términos y condiciones propios que es importante revisar antes de solicitar el beneficio.

El subsidio menstrual no es automático para todas las afiliadas; se debe verificar la afiliación activa, cumplir con la edad indicada y en muchos casos, presentar una solicitud o completar un procedimiento para recibir el descuento o el bono.

