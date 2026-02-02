¿Eres mamá cabeza de familia? Conoce los 8 subsidios a los que puedes acceder en 2026

Para madres cabeza de familia en Colombia, el año 2026 trae una serie de programas de subsidios y apoyos sociales diseñados para contribuir a la crianza de los hijos, mejorar las condiciones de vida y aliviar cargas económicas en hogares vulnerables.

Según cifras oficiales, alrededor del 45 % de los hogares colombianos están formados por madres cabeza de familia, un grupo poblacional que ha sido priorizado por el Gobierno nacional y las entidades territoriales en materia de asistencia social.

Estos apoyos están asociados en gran medida al Sisbén IV, el sistema de clasificación socioeconómica que define quiénes pueden acceder a programas sociales del Estado colombiano con base en condiciones de vida y nivel de vulnerabilidad.



Subsidios disponibles para madres cabeza de familia en Colombia 2026

A continuación, te explicamos los 8 subsidios disponibles en 2026 a los que pueden aplicar mujeres que lideran hogares, con información general sobre su propósito y cómo funcionan:



1. Renta Ciudadana – Valoración del Cuidado

Este programa contempla transferencias monetarias directas destinadas a hogares con niños menores de 6 años de edad y clasificados en los primeros grupos del Sisbén IV. El objetivo es reconocer el trabajo de cuidado no remunerado en hogares vulnerables y aportar recursos para gastos básicos.

2. Subsidio familiar

A través de las cajas de compensación familiar, las madres cabeza de hogar afiliadas pueden recibir un pago mensual por cada hijo a cargo. Este subsidio no constituye salario ni afecta prestaciones sociales, y el monto varía según la región y la entidad administradora.

3. Devolución o compensación del IVA

Este apoyo está orientado a hogares vulnerables registrados en el Sisbén. Consiste en la devolución de parte del impuesto al valor agregado (IVA) pagado en compras de bienes y servicios, con el fin de aliviar la carga tributaria sobre familias de bajos ingresos.

4. Subsidios de vivienda

Existen programas de vivienda social dirigidos tanto a nivel nacional como distrital, como Mi Ahorro, Mi Hogar, Oferta Preferente y otros mecanismos que permiten reducir el costo de adquisición o mejoramiento de vivienda para hogares con ingresos bajos, incluyendo madres cabeza de familia.

5. Renta Joven

Dirigido a madres cabeza de familia de hasta 28 años que estén estudiando en instituciones de educación superior o en el SENA, este programa ofrece apoyo económico para facilitar la continuación de estudios técnicos o universitarios mientras se atienden responsabilidades familiares.



6. Programas orientados por Prosperidad Social

Además de los anteriores, programas vinculados al Estado pueden incluir transferencias económicas condicionales o complementarias, como parte de políticas de atención a la primera infancia, cuidado familiar y apoyo a la nutrición. Estos no siempre están dirigidos exclusivamente a madres, pero sí priorizan hogares con niñas y niños pequeños.

7. Apoyos para educación y salud

Las madres cabeza de familia también pueden beneficiarse de programas como Familias en Acción, que otorga incentivos vinculados a la asistencia escolar y los controles de salud para los hijos, mientras estén matriculados y cumplan con los requisitos de asistencia.

8. Otros apoyos vinculados al Sisbén

Al estar clasificadas en el Sisbén IV dentro de determinados grupos, las familias lideradas por madres pueden acceder a programas adicionales como Colombia Mayor (para adultos mayores del hogar), subsidios para educación técnica o ayudas puntuales que operan según la disponibilidad programática del ciclo social.

Requisitos para acceder a los subsidios para madres cabeza de familia

La mayoría de estos subsidios requieren estar registrados en el Sisbén IV y cumplir con condiciones específicas de ingreso y composición familiar. Actualizar correctamente la información en la plataforma del Sisbén es un paso clave para verificar la elegibilidad.

Algunos subsidios, como la Renta Ciudadana, se concentran en hogares con pobreza extrema o moderada, mientras que otros, como el subsidio familiar, dependen de la afiliación a cajas de compensación.