Pelea en Millonarios vs Boyacá Chicó termina con agresión a Pimentel Jr.; policía intervino

El pitazo final en el Estadio La Independencia de Tunja no trajo la calma, sino todo lo contrario. Lo que debía ser el cierre de una jornada intensa de fútbol se transformó en un episodio de alta tensión que tiene a todo el entorno del fútbol colombiano hablando de lo mismo.

Tras el emocionante 2-1 a favor del Boyacá Chicó sobre Millonarios FC, los ánimos, que ya venían caldeados desde el terreno de juego, explotaron en el camino hacia los vestuarios.

La temperatura en el túnel subió a niveles insospechados cuando futbolistas de ambas escuadras pasaron de las palabras a los hechos físicos.



Según los reportes que llegan desde la capital boyacense, la situación escaló de una manera tan estrepitosa que la fuerza pública tuvo que hacer acto de presencia inmediata para separar a los protagonistas y evitar que el altercado pasara a niveles mucho más graves.



El periodista Óscar Ostos fue uno de los primeros en encender las alarmas sobre este enfrentamiento que dejó un saldo de preocupación en ambos campamentos.

Pelea fea rumbo al camerino del estadio La Independencia, de Tunja. dejó a Jacobo Pimentel, del equipo local, golpeado en enfrentamiento con jugadores de Millonarios y se dio intervención policial. Esperando que hablen los protagonistas y también el informe arbitral — Oscar Ostos (@oscarostos) March 15, 2026

En medio de la confusión que reina en estos pasillos estrechos, un nombre ha empezado a sonar con fuerza: Diego Novoa.

Al guardameta de Millonarios se le señala como uno de los principales actores en este cruce de caminos que terminó mal.

Versiones recogidas por Gol Caracol sugieren que el portero habría estado involucrado directamente en el incidente que dejó afectado a Jacobo Pimentel, jugador del conjunto local.

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Pimentel, según los informes, resultó con marcas físicas tras el enfrentamiento en el túnel, convirtiéndose en el rostro visible de una noche que el fútbol quisiera olvidar rápido.

Pero el fuego se empezó a cocinar mucho antes de llegar a los camerinos. El partido fue una montaña rusa de emociones y roces.

¡SIGUEN LAS REPERCUSIONES! ⚠️⚽



En diálogo con Gol Caracol, Eduardo Pimentel comentó y dio detalles de la gresca que se generó tras el partido entre Boyacá Chicó y Millonarios.



El dirigente habló del incidente ocurrido rumbo a los camerinos, en el que el más afectado fue Jacobo… pic.twitter.com/3m2QdyVQpO — Gol Caracol (@GolCaracol) March 15, 2026

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El Boyacá Chicó logró imponerse con anotaciones de Arlen Banguero y Jairo Molina, mientras que por el lado azul, el descuento llegó por intermedio de Andrés Llinás.

Sin embargo, el juego limpio se vio empañado por las tarjetas rojas. Mackalister Silva, referente indiscutible de Millonarios, se "salió de la ropa" tras ser expulsado por doble amonestación al minuto 59, dejando al equipo con uno menos y saliendo del campo con reclamos airados hacia la transmisión oficial.

Chicó no se quedó atrás, pues Arlen Banguero también vio la cartulina roja sobre el final, dejando a ambos equipos con diez hombres en una batalla de nervios.

El ambiente de "guerra" deportiva que se vivió en la cancha simplemente no encontró salida y se embotelló en el acceso a los vestuarios.

Mientras Jacobo Pimentel se recupera de los golpes recibidos, la atención se desplaza ahora hacia los escritorios.

Tanto Millonarios como Boyacá Chicó han mantenido un silencio sepulcral en sus canales oficiales, esperando quizás que las aguas se enfríen antes de emitir cualquier comunicado.

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Lo que sigue ahora es el análisis minucioso del informe arbitral y los descargos de los implicados.

El futuro de varios jugadores podría estar en juego, ya que las sanciones disciplinarias suelen ser severas cuando la policía tiene que intervenir en recintos deportivos.