Jhonny Rivera y el gesto que tendría durante los partidos de Colombia en el Mundial

Jhonny Rivera, reconocido cantante de música popular, compartió con sus seguidores una propuesta para vivir los encuentros de la Selección Colombia en la próxima Copa del Mundo. A través de sus plataformas digitales, el artista colombiano compartió la posibilidad de usar su finca como punto de concentración para ver los partidos de la ‘tricolor’.

Mediante una dinámica de interacción en su cuenta oficial de Instagram. El artista respondió a la pregunta de un usuario sobre si el cantante tenía planeado viajar fuera del país para presenciar los partidos de la "Tricolor" en vivo, ante esto su respuesta fue no.

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Sin embargo, el cantante aprovechó el espacio para dar a conocer una idea que ha estado contemplando recientemente, recibir a sus fanáticos en su propia finca para ver los encuentros.



Según lo expresado por el artista, el objetivo es crear una atmósfera de cercanía donde los asistentes puedan disfrutar de los compromisos futbolísticos en un ambiente relajado y festivo. “Estaba pensando que en los partidos de Colombia abrir la finca, pues con reserva, para quienes quieran ir a ver los partidos allá conmigo”, comentó Jhonny Rivera.

¿En qué consiste la propuesta de Jhonny Rivera para ver los partidos de Colombia?

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Sumado a esto, explicó que la oferta planteada no solo será para ver los encuentros de la Selección Colombia, sino también que la gente pueda disfrutar de una experiencia con música en vivo.

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A pesar del entusiasmo generado, el intérprete fue enfático en que, de concretarse la iniciativa, se manejaría bajo un modelo de aforo limitado. El acceso sería estrictamente mediante reserva previa, asegurando así el control, la seguridad y la comodidad de quienes logren asegurar un cupo en este evento especial.

Esta modalidad permitiría mantener el estilo cercano que Jhonny Rivera suele mostrar en sus redes sociales, donde frecuentemente comparte detalles de su vida cotidiana y reuniones con amigos.

La Selección Colombia hará su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo miércoles 17 de junio. En su primer compromiso, el conjunto nacional se enfrentará a la selección de Uzbekistán en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México. El partido está programado para las 9:00 p.m., hora de Colombia.

Por el momento, Jhonny Rivera no ha confirmado si la decisión es definitiva ni ha proporcionado detalles sobre los costos o canales de reserva, limitándose a informar que comunicará su resolución final una vez sea tomada.