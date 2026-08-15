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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Así sobrevivió Ana María Saavedra al terremoto que acabó con su familia: “La vio morir”

Así sobrevivió Ana María Saavedra al terremoto que acabó con su familia: “La vio morir”

Ana María Saavedra logró ser rescatada con vida de un edificio de cuatro pisos en Cali luego del sismo de 7.4, siendo la única de sus padres y hermanas en salir de entre los escombros.

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Foto: @isabellasaavedrac
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

En medio del caos generado por el terremoto de magnitud 7.4, surgió un relato que ha impactado a todo el país: el de Ana María Saavedra, la única sobreviviente de una familia de cinco personas que residía en un edificio de cuatro pisos en la ciudad de Cali.

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Te contamos que Ana María no solo tuvo que enfrentar el derrumbe de su hogar, sino que además fue testigo de la pérdida de sus seres más queridos.

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En la vivienda se encontraban sus padres, Jairo y Vicky, sus hermanas trillizas, Sofía e Isabella, y un tío que las acompañaba ese día. El desenlace fue fatal para casi todos, excepto para Ana María, quien hoy se recupera en un centro asistencial.

¿Cómo sobrevivió Ana María Saavedra al terremoto de 7.4 en Cali?

Seguramente te preguntarás cómo fue posible que, entre tantos escombros, ella lograra salir con vida. Los detalles que entregó su prima, Diana March, en diálogo con Recap Blu, son estremecedores.

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Según relató, la clave de su supervivencia estuvo en un minuto de diferencia. Ana María contó, tras salir de una cirugía, que ella se demoró apenas unos instantes más que sus hermanas en intentar evacuar.

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Mientras que Sofía e Isabella ya iban bajando por las escaleras en el momento del colapso, Ana María aún no lo había hecho.

Ese breve retraso evitó que quedara atrapada bajo la estructura de la misma forma que sus hermanas, quienes infortunadamente quedaron debajo de los escombros.

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Además, su rescate fue posible gracias a la rápida acción de los vecinos del sector. Si te imaginas la escena, Ana María logró que su cabeza quedara por fuera de los restos del edificio, lo que le permitió gritar para pedir auxilio.

Gracias a esos gritos, las personas que estaban cerca pudieron localizarla y sacarla en cuestión de minutos, llevándola de inmediato a un hospital.

¿Qué sucedió con las hermanas y padres de la trilliza sobreviviente en Cali?

El panorama que Ana María enfrentó al ser rescatada fue, en sus propias palabras, "horrible". Aunque salió consciente de entre las ruinas, ella sabía perfectamente lo que había ocurrido.

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De hecho, mientras era trasladada en la ambulancia, tuvo la fuerza para realizar una llamada a su prima Camila para avisarle de la magnitud del desastre: "Tienen que ir a la casa, todo se cayó", le dijo.

En ese momento, Ana María ya era consciente de que sus padres no lo habían logrado y, lo más doloroso, relató que vio prácticamente morir a su hermana Sofía.

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Posteriormente, mientras recibía atención médica, su familia le comunicó la noticia de que Isabella tampoco había sobrevivido a la tragedia.

Actualmente, Ana María Saavedra se encuentra en proceso de recuperación física. Su familia no se ha apartado de su lado para recordarle que no está sola en este difícil camino que tiene por delante.

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A pesar del dolor, ella ha manifestado que siente que tiene un propósito mayor, tras haber sido la única de su núcleo familiar cercano en superar este desastre natural.

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