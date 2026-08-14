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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Encontraron en Pereira el cuerpo de Juan Felipe Giraldo; se iba a casar este fin de semana

Encontraron en Pereira el cuerpo de Juan Felipe Giraldo; se iba a casar este fin de semana

Juan Felipe Giraldo, de 24 años, fue encontrado sin vida entre los escombros del Hotel Dibeni en Pereira. El joven se iba a casar este fin de semana.

Juan Felipe Giraldo fue encontrado sin vida entre los escombros del Hotel Dibeni, en Pereira, tras el terremoto.
Juan Felipe Giraldo fue encontrado sin vida entre los escombros del Hotel Dibeni, en Pereira, tras el terremoto.
/Foto: IA/redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Juan Felipe Giraldo, el joven de 24 años que permanecía desaparecido tras el colapso del Hotel Dibeni en Pereira, fue encontrado sin vida entre los escombros.

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El hombre, oriundo de Santuario, Antioquia, había llegado a la capital de Risaralda apenas unas horas antes del terremoto y tenía previsto casarse con su prometida, Natalia Patiño, este fin de semana.

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El hallazgo se produjo durante las labores de búsqueda que se adelantaban en las ruinas del hotel, una de las estructuras afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto.

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Junto a Juan Felipe también fue recuperado el cuerpo sin vida de Juan Humberto Rodríguez, según el reporte entregado por las autoridades.

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La identificación del joven estuvo a cargo de su padre, Hernán Giraldo, quien permanecía en la zona de rescate esperando encontrar nuevamente a su hijo.

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Así encontraron a Juan Felipe Giraldo entre los escombros

Las autoridades informaron que los equipos de rescate lograron recuperar el cuerpo de una persona de género masculino, identificada como Juan Felipe Giraldo por sus familiares.

“COL 30 realiza recuperación del cuerpo sin vida de una persona de genero masculina de nombre Juan Felipe Giraldo identificada por los familiares. Junto con COL 11 y COL 13 en el worksite C10 hotel Dibeni”, señaló el reporte de las autoridades.

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El momento de la identificación estuvo marcado por la presencia de Hernán Giraldo, quien llevaba varias horas aguardando cerca del lugar donde los organismos de socorro trabajaban para encontrar a su hijo.

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El padre había llegado hasta Pereira con la esperanza de volver a verlo con vida. Durante la búsqueda incluso fue visto entre los escombros, vestido con un casco rojo y utilizando herramientas para intentar avanzar en medio de los restos de la estructura.

Finalmente, fue él quien confirmó la identidad de Juan Felipe después de que los rescatistas lograran extraerlo.

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Juan Felipe había llegado a Pereira horas antes del terremoto

La historia del joven comenzó en Santuario, Antioquia, donde nació y creció. Juan Felipe tenía 24 años y se dedicaba al comercio, una actividad que lo llevaba a recorrer diferentes municipios del país.

De acuerdo con la información conocida sobre su trabajo, realizaba las llamadas “correrías”, en las que ofrecía diferentes productos a los habitantes de pequeñas poblaciones.

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En esta ocasión había viajado hasta Pereira para continuar con esa actividad comercial. Entre los productos que llevaba se encontraban monturas para lentes.

Juan Felipe llegó a la capital de Risaralda durante la madrugada del lunes 10 de agosto. Después de instalarse en el Hotel Dibeni, se dispuso a descansar.

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El fuerte movimiento provocó el colapso del hotel y Juan Felipe quedó atrapado bajo los restos de la estructura.

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