Ana María ya sabe que sus hermanas y padres fallecieron en terremoto; así se enteró

Ana María Saavedra ya conoce la tragedia que golpeó a su familia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia.

La joven, que logró sobrevivir al colapso del edificio María Alvira, en el barrio Cuarto de Legua, en Cali, fue informada de la muerte de sus padres y de sus dos hermanas trillizas.

Mientras ella permanece bajo atención médica por las lesiones que sufrió durante el desplome de la estructura, sus familiares y profesionales de la salud se encargaron de acompañarla para comunicarle, poco a poco, lo ocurrido con sus seres queridos.

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La historia fue contada por Carlos Saavedra, hermano de Jairo Saavedra y tío de las jóvenes, durante una entrevista con Mañanas Blu, donde explicó cómo se produjo el rescate de Ana María y cómo la familia afrontó el momento de darle las noticias.

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En el momento del terremoto, Ana María estaba junto a sus padres, Jairo Saavedra, de 63 años; Victoria “Vicky” Caicedo, de 61; sus hermanas Sofía e Isabella, ambas de 23 años, y Diego Efraín Caicedo, hermano de Victoria y tío de las jóvenes.

Cinco integrantes de la familia murieron bajo los escombros, mientras Ana María consiguió sobrevivir.

Así logró sobrevivir Ana María al colapso

Según explicó Carlos Saavedra, las tres hermanas se preparaban para salir hacia sus trabajos cuando ocurrió el terremoto.

Sofía e Isabella ya habían avanzado hacia las escaleras, mientras Ana María permanecía cerca de la salida del apartamento.

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Fue en ese momento cuando una puerta principal de cedro terminó cayendo sobre ella y, de acuerdo con el relato de su tío, esa estructura ayudó a protegerla de una parte importante de los escombros.

“Le cayó a ella encima, entonces la protegió de los escombros y quedó apachurradita, pero con la cabeza por fuera”, contó Carlos Saavedra.

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Esa posición permitió que Ana María permaneciera con la cabeza descubierta mientras alrededor suyo se acumulaban los restos del edificio.

Posteriormente, los organismos de socorro consiguieron localizarla y rescatarla con vida. La joven fue trasladada a un centro asistencial debido a las lesiones que sufrió, entre ellas una fractura de pelvis.

Video muestra el momento en que una amiga de la familia intentaba comunicarse con Isabella Saavedra mientras los equipos de rescate buscaban señales de vida. /Foto: redes sociales

Ana María ya sabía que Sofía había fallecido

Una de las primeras noticias que recibió Ana María fue la muerte de su hermana Sofía, quien había sido localizada entre los escombros durante las primeras horas de las labores de búsqueda.

Carlos Saavedra confirmó que la joven ya conocía esa parte de la tragedia.

“Ella ya sabía que Sofía había fallecido”, explicó el tío durante la entrevista.

Sin embargo, todavía faltaba comunicarle la muerte de Isabella, la última de las trillizas que permanecía desaparecida y cuya búsqueda se extendió durante varios días.

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La familia decidió acompañar cuidadosamente ese proceso para evitar que Ana María recibiera toda la información de manera abrupta mientras permanecía hospitalizada.

Entre las personas que participaron estuvieron familiares, primas, psicólogas y una hija de Carlos Saavedra, quien además es médica.

Isabella Saavedra fue encontrada tras permanecer desaparecida luego del colapso del edificio María Alvira, en Cali. /Foto: redes sociales

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La noticia de Isabella llegó después de varios días de búsqueda

Isabella fue la última de las trillizas en ser localizada.

Durante varios días, familiares, amigos y organismos de socorro mantuvieron la esperanza de encontrarla con vida. Las imágenes de la búsqueda y las cadenas de oración se multiplicaron en redes sociales mientras continuaban las labores entre los restos del edificio.

Finalmente, la noche del jueves 13 de agosto, los organismos de socorro encontraron su cuerpo sin vida.

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Ese hallazgo cerró la búsqueda de la última de las tres hermanas que permanecía desaparecida.

Para Ana María, significó conocer que Sofía e Isabella, sus dos hermanas trillizas, habían fallecido.

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Las tres jóvenes tenían un vínculo especialmente cercano. Estudiaron juntas Mercadeo y Comercio Internacional en la Universidad ICESI, realizaron su último semestre de intercambio en Francia y posteriormente trabajaron para la misma multinacional.

Compartían buena parte de sus actividades y, de acuerdo con la información entregada por la familia, eran muy unidas.

