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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Se hace viral video de Isabella Saavedra, trilliza atrapada bajo los escombros en Cali

Se hace viral video de Isabella Saavedra, trilliza atrapada bajo los escombros en Cali

Un video de Isabella Saavedra, una de las trillizas atrapadas tras el terremoto en Cali, se hizo viral. Esto muestra la grabación antes de su hallazgo.

Las tres trillizas de la familia Saavedra, Isabella, Ana María y Sofía.
Video muestra el momento en que una amiga de la familia intentaba comunicarse con Isabella Saavedra mientras los equipos de rescate buscaban señales de vida.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Un video de Isabella Saavedra, una de las trillizas que permaneció atrapada bajo los escombros después del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, comenzó a circular en redes sociales y conmovió a miles de personas por el momento que registra.

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La grabación corresponde a las horas en las que los equipos de rescate buscaban señales de vida entre los restos de la edificación donde se encontraba la familia Saavedra.

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En medio de la angustia, una amiga cercana decidió hablarle a Isabella para intentar mantener el contacto con ella y darle fuerzas mientras los rescatistas avanzaban.

El video adquirió una nueva dimensión después de que se conociera que Isabella finalmente fue encontrada sin vida, tras permanecer durante más de 82 horas bajo los escombros.

Puedes leer: Así encontraron a Isabella, la última de las trillizas víctimas del terremoto en Cali

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¿Qué muestra el video de Isabella Saavedra?

En las imágenes aparecen integrantes de los equipos de rescate trabajando entre los restos de la estructura. La búsqueda se desarrollaba con cuidado, mientras familiares y personas cercanas permanecían atentos a cualquier señal que pudiera indicar que Isabella continuaba con vida.

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En medio de ese momento, una amiga de la familia comenzó a hablarle directamente a la joven.

La mujer intentaba transmitirle tranquilidad y le decía que no estaba sola. También le explicaba que varias personas estaban trabajando para conseguir sacarla del lugar donde había quedado atrapada.

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La amiga también le recordó a Isabella que su hermana Ana María Saavedra había logrado sobrevivir y le pidió que continuara luchando por ella.

La desaparición de Isabella se extendió durante varios días mientras los equipos de rescate removían cuidadosamente los restos de la edificación.

La joven permaneció atrapada durante más de 82 horas, según la información conocida después de su hallazgo.

Hallan a Isabella, última de las trillizas víctimas del terremoto en Cali
Isabella Saavedra fue encontrada tras permanecer desaparecida luego del colapso del edificio María Alvira, en Cali.
/Foto: redes sociales

¿Qué pasó con la familia Saavedra?

El terremoto provocó el colapso de la edificación donde vivían Isabella, Ana María y Sofía Saavedra junto con sus padres.

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Los padres de las jóvenes fueron encontrados en una de las habitaciones de la vivienda, mientras que Sofía, otra de las trillizas, fue localizada bajo los escombros en las escaleras del edificio.

Ana María tuvo otro desenlace. La joven consiguió refugiarse debajo de una estructura de madera maciza, lo que permitió que sobreviviera al colapso.

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Isabella, en cambio, permaneció desaparecida durante varios días. Su búsqueda mantuvo en alerta a familiares, amigos y equipos de emergencia, quienes continuaron trabajando entre los escombros para localizarla.

La incertidumbre se extendió durante más de tres días hasta que finalmente se confirmó su hallazgo sin vida.

¿Cómo se encuentra Ana María Saavedra?

Ana María logró sobrevivir al colapso y fue trasladada a un centro médico después de ser rescatada.

De acuerdo con la información entregada por su familia, la joven sufrió una fractura de pelvis, además de otras lesiones provocadas por el desplome de la estructura.

Puedes leer: Rescatan a Daniela tras 36 horas del terremoto y familia revela una dolorosa noticia

Actualmente se encuentra consciente y lúcida y permanece bajo atención médica mientras avanza en su proceso de recuperación.

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También recibe acompañamiento psicológico para afrontar las consecuencias de lo ocurrido durante el terremoto y el impacto de la pérdida de varios integrantes de su familia.

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