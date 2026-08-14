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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Mujer sobrevivió al terremoto, volvió al colegio de su hija y su mejor amiga murió en sus brazos

Mujer sobrevivió al terremoto, volvió al colegio de su hija y su mejor amiga murió en sus brazos

La señora que sobrevivió al terremoto volvió a la institución educativa de su hija y allí encontró a una profesora y a su mejor amiga gravemente heridas.

Imagen muestra un edificio totalmente colapsado en ruinas, maquinaria pesada y decenas de rescatistas trabajando en las labores de búsqueda entre los escombros.
Una mujer que sobrevivió al sismo regresó de inmediato al colegio de su hija para buscarla, lugar donde presenció el momento en que su mejor amiga falleció en sus brazos
Foto: imagen tomada de AFP
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

El pasado lunes 10 de agosto de 2026, minutos después de dejar a su hija en el colegio Nuevo Edén, en el sur de Cali, la psicóloga Kelly Díaz presenció el colapso parcial de la institución educativa a causa del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia.

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Díaz, quien cuenta con entrenamiento en primeros auxilios, regresó corriendo al plantel tras sentir el movimiento telúrico para verificar el estado de su hija, según relató al medio de comunicación BBC Mundo. Al llegar al lugar, describió el escenario como “desolador” y encontró que una parte de la cúpula de la estructura se había desplomado sobre uno de los salones.

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Tras confirmar que su hija estaba a salvo, Kelly Díaz ingresó a la zona afectada para ayudar a los heridos. Entre los escombros encontró a una docente y a una niña de 10 años, quien era la mejor amiga de su hija.

Según su testimonio, ambas víctimas presentaban signos vitales, pero la menor sufrió graves lesiones en la cabeza y se encontraba en medio de un charco de sangre.

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La atención médica profesional tardó en llegar debido a que los servicios de emergencia atendían simultáneamente múltiples puntos críticos de la ciudad. Díaz explicó que la escuela, al tratarse de una comunidad pequeña con aproximadamente 14 estudiantes por salón, no fue priorizada inicialmente.

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Ante la ausencia de ambulancias, padres de familia y voluntarios comenzaron a prestar asistencia y a retirar los escombros. Sin embargo, la menor falleció minutos después.

Murió en mis brazos. Luego recibimos a su madre”, relató la psicóloga. Posteriormente, se confirmó el fallecimiento de la docente que había resultado herida en el mismo salón.

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Atención y apoyo psicológico de emergencia para afectados por el terremoto en Colombia por la Defensa Civil
La Defensa Civil y psicólogos de emergencias ofrecen apoyo psicológico virtual y gratuito para los afectados tras el terremoto de 7.4 en Colombia
Foto: IA

¿Cómo está el balance del terremoto en Colombia?

El terremoto, que alcanzó una magnitud de 7,4, afectó principalmente al occidente del país. El último balance oficial a nivel nacional registra 281 personas fallecidas y 379 desaparecidas.

En Cali, el alcalde Alejandro Éder reportó preliminarmente 74 fallecidos y 150 desaparecidos, además de más de 50 estructuras colapsadas y otras que fueron evacuadas ante el riesgo de desplome.

Puedes leer: Hallan restos humanos ocultos tras el temblor en Colombia; video causa escalofríos

Tras la emergencia, Kelly Díaz se integró a los equipos de voluntarios que trabajan en otros sectores de Cali, entre ellos las zonas cercanas a la plaza de toros donde varios edificios resultaron afectados. A estas labores también se han sumado rescatistas internacionales, conocidos como los “Topos de México”, quienes trabajan en la búsqueda de posibles sobrevivientes entre los escombros.

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Díaz resaltó la importancia de la organización de la comunidad en las labores de atención médica, entrega de suministros y retiro de material pesado en sectores donde la ayuda estatal tardó en llegar.

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Sobre la respuesta de los ciudadanos frente a la tragedia, la psicóloga resumió su experiencia con una frase: “Es el pueblo quien salva al pueblo”.

Las labores de búsqueda continúan, mientras los equipos de rescate aprovechan los momentos de silencio para intentar detectar posibles signos de vida entre las ruinas.

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