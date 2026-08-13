Luto en el deporte: murió Prichard Colón, exboxeador que quedó en coma tras un combate

El mundo del boxeo está de luto tras confirmarse la muerte de Prichard Colón, recordado exboxeador que años atrás sufrió una grave lesión cerebral durante un combate y quedó en coma.

La noticia fue confirmada por su padre a través de una publicación en Facebook, donde compartió un mensaje dirigido a quienes durante años estuvieron pendientes de la historia del deportista.

La partida de Colón vuelve a poner en el centro de la conversación la historia de un deportista cuya carrera quedó marcada por un episodio ocurrido dentro del ring y por el largo proceso que enfrentó después de aquel combate.



Su padre fue quien comunicó públicamente la noticia y agradeció el respaldo que la familia recibió durante todos estos años.



“Buenos días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, ahora está en mejor mundo. Hice todo lo posible por cumplirle su deseo de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba, pero no se pudo. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténganos en oraciones”, escribió.

El mensaje rápidamente generó reacciones entre quienes conocieron la historia del exboxeador y siguieron durante años su evolución.

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Prichard Colón y el combate que cambió su vida

La historia de Prichard Colón había trascendido mucho más allá de los resultados que consiguió como boxeador. El deportista quedó marcado por las consecuencias de un combate en el que sufrió una lesión cerebral.

Durante aquella pelea, Colón recibió varios golpes y posteriormente comenzó a presentar complicaciones. La situación terminó llevándolo a un estado de coma.

Aunque tiempo después despertó, las consecuencias de aquella lesión fueron severas y su estado de salud quedó profundamente afectado.

Con el paso de los años, su nombre siguió siendo recordado precisamente por esa historia y por el acompañamiento permanente de su familia.

La noticia de su fallecimiento fue recibida con especial impacto debido a que durante mucho tiempo hubo personas que siguieron su caso y conocieron las dificultades que enfrentó después de aquella pelea.

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Su padre confirmó la muerte de Prichard Colón

La confirmación llegó directamente desde su familia. El padre de Prichard Colón utilizó su cuenta de Facebook para informar que su hijo había fallecido y, en el mismo mensaje, recordó uno de los deseos que no pudo cumplir.

Según explicó, había intentado llevar a Prichard de vacaciones a Puerto Rico, un viaje que el exboxeador deseaba realizar, pero finalmente no fue posible.

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“Hice todo lo posible por cumplirle su deseo de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba, pero no se pudo”, escribió su padre.

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El mensaje también incluyó un agradecimiento a las personas que durante años acompañaron a la familia con mensajes y oraciones.

“Gracias por tantos años de amor y oraciones”, manifestó.

Por ahora, de acuerdo con la información entregada por su familia, no se ha informado públicamente la causa específica de su fallecimiento. Lo que sí se conoce es que Prichard Colón llevaba años enfrentando las consecuencias de la lesión cerebral que sufrió durante su carrera como boxeador.