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Encuentran muerto en Barranquilla a boxeador que había desaparecido tras perder pelea

El cuerpo del deportista fue hallado cerca de Barranquilla días después de que se reportara su desaparición tras perder una pelea.

Yeiner Gómez fue encontrando sin vida
Encuentran muerto en Barranquilla a boxeador que había desaparecido tras perder pelea
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de may, 2026

Yeiner Gómez, un boxeador profesional de 28 años fue encontrado sin vida en el municipio de Soledad, Atlántico. El joven, llegó a ser considerado una promesa del pugilismo regional. Esta noticia se da, tras haber sido reportado como desaparecido desde el pasado fin de semana.

La familia del pugilista comenta que el último contacto que tuvieron con él fue el pasado domingo, 10 de mayo de 2026, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre. Esto después de que el deportista salió de su vivienda ubicada en el barrio Carrizal, en el suroccidente de Barranquilla y no se volvió a tener noticias de él.

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Otro detalle que llama la atención fue que apenas horas después de que Gómez participará en una cartelera boxística el sábado 9 de mayo. En dicho evento, denominado WBA Future Champions Colombia, el púgil sufrió su primera derrota profesional frente a Leider Galvis, tras mantener un invicto de seis combates.

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¿En dónde encontraron el cuerpo de Yeiner Gómez?

Se conoció que la búsqueda terminó el martes 12 de mayo, cuando habitantes de la vereda Cabica, en zona rural de Soledad, divisaron restos flotando en las aguas del río Magdalena. Una vez se dió este anunció, la Policía Metropolitana de Barranquilla coordinó la inspección técnica del cadáver.

Posteriormente, medios locales hablaron con las autoridades y confirmaron que los restos hacían parte del pugilista, pese al estado del cuerpo la identificación inicial fue posible gracias a las marcas distintivas en su piel. Al punto que su madre, tras dirigirse al Instituto Nacional de Medicina Legal, pudo reconocerlo por varios tatuajes característicos.

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Luz Marina Torres, familiar del joven, explicó que Yeiner tenía grabado en el cuello el nombre "Cristian”, esto debido a su hermano y la cabeza de un dragón en uno de sus hombros, siendo este último punto el tatuaje clave para confirmar su identidad en Medicina Legal.

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Allegado y familiares de Yeiner Gómez lo llegaron a describir como un boxeador "muy dinámico y vigoroso". Orlando Pineda, su entrenador, lamentó profundamente el suceso, destacando que el joven tenía un futuro prometedor en los cuadriláteros nacionales.

Hasta el momento, las autoridades judiciales y la Fiscalía no han comentado alguna hipótesis relacionado al móvil de lo ocurrido, mientras tanto el cuerpo permanece en Medicina Legal a la espera de ser entregado a sus familiares para las honras fúnebres, mientras la Policía continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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