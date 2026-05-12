Mamá de Colmenares buscó a Jessy Quintero para hablar de esa noche; respuesta la dejó fría

El caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares sigue dando de qué hablar, pese a la decisión de la Corte de que absuelve a Laura Moreno el pasado 17 de abril. Ante esto, Jorge Colmenares, hermano de la víctima pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y reveló la conversación que tuvo su mamá con Jessy Quintero.

A lo largo de la conversación, Jorge recordó cómo su madre, Oneida Escobar, intentó durante mucho tiempo acercarse a Jessy Quintero para obtener respuestas sobre lo ocurrido con su hermano, esto debido a que en ese momento Jessy era muy cercana a Andrés Colmenares.

Sin embargo, explicó que la respuesta de Jessy Quintero fue desalentadora para la familia. Según comentó, cuando tuvieron la oportunidad de encontrarse Oneida le preguntó directamente: "Cuénteme qué pasó esa noche", y esta se limitó a responder: "¿Qué te dijo Laura? Lo que Laura dijo es lo que yo tengo por decir".

Luis Andrés Colmenares apareció sin vida dentro del caño El Virrey, tras más de 16 horas desaparecido / FOTO: Compuesta - Tomadas de redes

Posteriormente, explicó que tras este intercambio, Oneida comprendió que no obtendría una versión distinta o sincera por parte de ella. Ante esto, se conoció que la familia decidió dejar de buscarlas fuera de los estrados judiciales, debido a que en aquel entonces ellas no iban a dar mucha información al respecto.



¿Cuál es la propuesta de la familia de Colmenares a Jessy Quintero y Laura Moreno?

Más adelante de la conversación, Jorge explicó que tras la decisión de la Corte ya se agotaron las instancias judiciales ordinarias, por lo cual, el hermano de Andrés Colmenares aprovechó el momento y les propuso una sentida propuesta tanto a Laura Moreno y Jessy Quintero.

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Además Jorge aprovechó para explicar que como ambas fueron absueltas y que por el principio de "no ser juzgado dos veces por el mismo hecho", ya no enfrentan el riesgo de ir a prisión, Jorge las invitó a un "diálogo de sanación", para que confiesen lo que saben sobre este caso.

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Inicialmente, les ofreció que ambas se sentaran con su madre para contarle, de mujer a mujer, qué fue lo que realmente sucedió esa noche. Esto, con el fin de que con este encuentro ambas partes puedan sanar su dolor y cerrar el ciclo de más de 16 años de dolor por este caso.

De igual forma, mencionó que el interés de la familia de Colmenares nunca fue la reparación económica, sino que solo buscan enaltecer el nombre de su hermano, en especial porque salió de su casa con vida a una fiesta y luego apareció muerto sólo cuatro días después.

"Ya no hay nadie que los procese... pero de pronto ahí también puede aparecer alguno de ellos y decir... le quiero dar tranquilidad a esta señora", afirmó Jorge para poder cerrar el caso sobre la pérdida de su hermano Luis Andrés Colmenares.

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