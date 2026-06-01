¿Adiós a la pensión? El error que podrías estar cometiendo y que te dejaría sin un peso

Si hoy te desempeñas como trabajador independiente, tienes un pequeño negocio o trabajas en el campo, podrías ser parte de la estadística que preocupa a los expertos: trabajar toda la vida ya no garantiza una pensión en nuestro país.

El principal obstáculo que podrías enfrentar es la informalidad laboral, una realidad que afecta a más de la mitad de los trabajadores y que impide que cotices de manera constante al sistema.

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¿Por qué muchos colombianos no logran pensionarse aunque trabajen toda la vida?

La respuesta corta es la inestabilidad en los aportes. Según expertos que participaron en el II Foro Longevidad y Centenarios, tres de cada cuatro colombianos pasan más de un tercio de su vida laboral entre la informalidad y el desempleo.



Esto significa que, aunque tú trabajes durante 30 o 35 años en actividades como el comercio, el transporte independiente o la agricultura, si no haces aportes regulares, no lograrás acumular las semanas exigidas.

Los datos son contundentes: solo una de cada diez personas logra completar el tiempo de cotización requerido durante su etapa productiva.

De hecho, Any Benítez, consultora y exvicepresidenta de Colpensiones, advirtió que apenas uno de cada cuatro cotizantes alcanzará efectivamente su jubilación.

Si no lo logras, el sistema terminará entregándote una indemnización sustitutiva, que es una compensación económica pero con una protección muy limitada para tus necesidades futuras.

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Otro gran muro es el salario mínimo. Actualmente, la ley te obliga a cotizar sobre una base mínima equivalente a un salario mensual legal.

El problema es que, para el cierre de 2025, casi el 50 % de los trabajadores ganaba menos de ese monto, quedando automáticamente excluidos de la posibilidad de realizar aportes regulares.

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¿Cómo afecta el envejecimiento de la población al sistema de pensiones en Colombia?

El panorama se vuelve más complejo cuando miramos el futuro demográfico del país. Colombia está envejeciendo a una velocidad acelerada: en 2021, las personas mayores representaban el 14 % de la población, pero se proyecta que para 2050 esta cifra suba al 21 %.

A esto se suma que cada vez nacen menos personas. En 2025 se registró el menor número de nacimientos de la última década, con una tasa de fecundidad de apenas un hijo por mujer, una cifra muy por debajo de lo necesario para el reemplazo poblacional.

Con menos jóvenes trabajando y más adultos mayores necesitando protección, la presión fiscal para el Estado será cada vez mayor si no se logra formalizar a los trabajadores actuales.

La situación es especialmente crítica en los micronegocios. En Colombia existen unos 5,2 millones de estos negocios que emplean a cerca de 10 millones de personas, pero el 88 % de sus trabajadores no realiza aportes a salud ni pensión.

Además, en las zonas rurales la informalidad es casi la norma, alcanzando un alarmante 83 %.

