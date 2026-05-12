Subsidio de transporte para más de 5 mil estudiantes; conoce si eres beneficiario

Moverse hacia la universidad o el instituto ya no será un dolor de cabeza financiero para miles de jóvenes en el departamento.

La noticia que todos estaban esperando finalmente está tomando forma: la tarifa diferencial de transporte para estudiantes de educación superior en Boyacá ha logrado avances definitivos que prometen cambiar las reglas del juego para el segundo semestre de este año.

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Se ha confirmado que un total de 5.000 estudiantes serán los beneficiarios directos de esta iniciativa.



Para que esto sea una realidad, la Gobernación de Boyacá ha destinado una bolsa de $3.000 millones de pesos, recursos que ya están confirmados y listos para ser distribuidos.

¿Cuánto recibe cada estudiante con el subsidio de transporte en Boyacá?

Los cálculos ya están hechos. Se entregará un subsidio anual de $600.000 pesos para ayudar con los gastos de transporte.

Imagina todo lo que podrías hacer con ese apoyo extra en tu presupuesto mensual; sin duda, es un alivio significativo para las familias boyacenses.

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Uno de los puntos más emocionantes de este acuerdo es que se han eliminado muchas de las trabas que antes dificultaban el acceso a este tipo de ayudas.

Requisitos para aplicar a subsidio de transporte en Boyacá para estudiantes

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Aquí te contamos los cambios principales en los requisitos:

Sisbén para todos: Se tomarán en cuenta a los estudiantes clasificados en los grupos A, B y C del Sisbén. Esto asegura que el enfoque sea social y equitativo.

Se tomarán en cuenta a los estudiantes clasificados en los grupos A, B y C del Sisbén. Esto asegura que el enfoque sea social y equitativo. Sin límite de edad: ¡Atención! Si tienes más de 28 años y sigues estudiando, este beneficio también es para ti. Se ha decidido eliminar la barrera de edad que solía limitar estos apoyos únicamente a la población más joven.

¡Atención! Si tienes más de 28 años y sigues estudiando, este beneficio también es para ti. Se ha decidido eliminar la barrera de edad que solía limitar estos apoyos únicamente a la población más joven. Adiós al promedio exigente: Olvídate de la presión de mantener un promedio de 4.0 o 4.5 para calificar. Se ha eliminado este requisito académico, entendiendo que el apoyo al transporte es una necesidad básica para todos los estudiantes, independientemente de su promedio.

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El proyecto se apoya en una encuesta rigurosa adelantada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en la cual participaron más de 6.000 personas.

Estos datos permitieron clarificar el panorama y entender exactamente quiénes son los estudiantes que más necesitan este impulso para continuar con su formación académica.

Aunque el ambiente es de celebración, todavía queda trabajo por hacer. Durante la reunión en Sogamoso se notó la ausencia de los gerentes y delegados de las empresas de transporte público, por lo que el llamado es a que se sumen a esta iniciativa que beneficia a toda la comunidad.

La próxima gran cita es el viernes 22 de mayo a las 9:00 de la mañana en la Terminal de Transporte de Tunja. Allí se llevará a cabo la cuarta mesa de trabajo para terminar de pulir los detalles de entrega y logística, con el objetivo de que el subsidio comience a aplicarse oficialmente en el segundo semestre de 2026.