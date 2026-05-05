Prosperidad Social activa pagos de Renta Ciudadana en mayo, ¿tu hogar recibe el subsidio?

Si eres de los que está pendiente de las ayudas del Gobierno, te tenemos excelentes noticias que le darán un respiro a tu bolsillo.

El Departamento de Prosperidad Social ya encendió los motores y dio luz verde para que miles de familias en todo el país puedan acceder a los recursos del segundo ciclo de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA.

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Desde el pasado sábado 2 de mayo, se habilitaron los canales oficiales para que los usuarios de estas transferencias monetarias reclamen sus respectivos incentivos.



Es un momento clave para los hogares más necesitados, ya que estos programas son los pilares para cubrir gastos fundamentales del día a día.

Pero ojo, no te duermas en los laureles: tienes plazo máximo hasta el lunes 18 de mayo para hacer efectivo tu retiro, que es cuando finaliza oficialmente este periodo de pagos.

El foco en comunidades indígenas Este periodo de pagos trae una noticia muy importante para nuestros pueblos ancestrales. Se ha implementado lo que llaman la "ruta 2 del focalizador indígena".

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¿En qué consiste la 'ruta 2 del focalizador indígena'?

Básicamente, es un mecanismo especial que permite que el ingreso y la validación de los beneficiarios se realicen a través de listados que están avalados por sus propias autoridades tradicionales.

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Gracias al uso de datos de entidades públicas y privadas, el modelo de identificación se ha pulido para asegurar que la platica llegue realmente a los hogares que siguen cumpliendo con los requisitos y que más necesitan este empujón económico.

Paso a paso para consultar si eres beneficiario de Renta Ciudadana

Sacar de tu tiempo para verificar es súper sencillo y lo puedes hacer desde tu celular o computador. Aquí te dejamos la ruta exacta para que no te pierdas en el intento:

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Lo primero es entrar a la página oficial de Prosperidad Social. Busca la pestaña que dice ‘Programas’ y ahí selecciona la opción de ‘Renta ciudadana’. Verás un banner muy llamativo que dice: ‘Consulte aquí si su hogar es beneficiario de Renta Ciudadana en la línea de Valoración del Cuidado’. Dale clic sin miedo. Se abrirá una ventana donde debes poner tus datos: tipo de documento, número de identificación y tu fecha de nacimiento. Supera la prueba del reCAPTCHA (ya sabes, marcar que no eres un robot) y pulsa en ‘Consultar’.

¡Listo! El sistema te soltará toda la información: si eres beneficiario, cuántos ciclos has reclamado y si tienes algún cobro pendiente por ahí guardado.



¿Dónde retirar el dinero de Renta Ciudadana?

Una vez confirmes que tienes el pago disponible, el siguiente paso es ir por él. Los operadores nacionales encargados de entregarte el efectivo son SuRed y Supergiros. Ellos son los canales oficiales para que tu proceso sea seguro y sin contratiempos.

Una opción es ir directamente a la Alcaldía local o municipal de donde vivas. También tienen líneas telefónicas listas para atenderte: desde un celular puedes marcar al (601) 5189646 o, si prefieres un teléfono fijo, llama gratis a nivel nacional al 01-8000-95-1100.