Luis Alfonso confiesa el problema que reapareció tras la muerte de Yeison Jiménez

Luis Alfonso Rendón, también conocido como "El Señorazo" A pocos meses del trágico accidente aéreo en Boyacá que cobró la vida de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, el artista payanés decidió abrir su corazón y habló sobre las secuelas emocionales y psicológicas que este suceso ha dejado en su vida.

Tanto es así que en una reciente entrevista para el programa 'Los Informantes', Luis Alfonso confesó que la pérdida de su gran amigo desencadenó una recaída en problemas de salud mental que pensó tener bajo control. “Yo soy un hombre que soy paciente psiquiátrico, yo tomo droga para la ansiedad, yo soy muy ansioso y me dan ataques de pánico cuando estoy muy triste”, reveló el intérprete.

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De igual forma, comentó que pese a la estabilidad que llegó a tener por varios años, la muerte de ‘El Aventurero’ fue el detonante de una nueva crisis. Según sus propias palabras, el dolor se manifestaba de forma física y abrumadora durante sus presentaciones: “Hace muchos años no me encalambraba o me daban ataques tan malucos”.



Sumado a esto, mencionó que desde la partida de Yeison Jiménez todo cambió: “Desde que pasó lo de Yeison, por ejemplo, yo llegaba a un concierto y estaba la foto de él y me metía unas descompuestas…”, explicó el artista durante esta entrevista.

¿Qué más comentó Luis Alfonso sobre Yeison Jiménez?

De igual forma, Luis Alfonso también comentó que Yeison Jiménez no era solo un colega, sino un rival de altura que lo impulsaba a ser mejor. Y durante la entrevista se le entre cortó la voz y con los ojos aguados recordó la calidad de los encuentros que compartían en el escenario.

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“Perdí un gallo fino, porque con Yeison tuvimos la calidad musical y profesional de cogernos en un mano a mano en un estadio... con él la cosa no era charlando”, afirmó, haciendo referencia al compromiso que tenían ambos con su carrera musical.

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Sumado a esto, este lamenta la ida del artista porque afirma que quedaron muchos proyectos pendientes. Sin embargo, mantiene viva la memoria de su amigo a través de la fe, al punto que reveló que tiene a Yeison en su altar personal, junto a sus seres más queridos: “Siempre en mis oraciones, en el altar de mis ánimas benditas del purgatorio lo tengo de primerito, al lado de mi abuelo, mi padre y mi abuelita”.

Por lo cual, explicó que hoy a sus 32 años y con una carrera consolidada, entiende que el proceso de sanación es un escalón más en su ascenso. Aunque ha prometido a su equipo de trabajo "soltar" el dolor para continuar con sus compromisos profesionales, reconoce que el camino sigue siendo largo.