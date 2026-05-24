¡Luto en el cine! Fallece sobrino de Gabriel García Márquez que brilló como director

El mundo de la cultura en Colombia se encuentra de luto tras confirmarse la partida de uno de sus creadores más polifacéticos y singulares.

La noticia, que comenzó a circular el pasado 22 de mayo, fue ratificada por la fundación del recordado Premio Nobel de Literatura, marcando un momento de profunda tristeza para la comunidad artística que veía en él no solo a un heredero de un apellido ilustre, sino a un artista con una voz propia, potente y profundamente conectada con las raíces latinoamericanas.

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¿Quién es el sobrino de Gabriel García Márquez?

Esteban García Garzón no fue un cineasta convencional. Nacido en Londres, su vida estuvo marcada por un constante diálogo entre diferentes culturas y saberes.



Hijo de Eligio García Márquez —hermano menor de Gabo— y de Myriam Garzón, quien fuera una figura fundamental como directora del Patrimonio Fílmico Colombiano, Esteban creció en un entorno donde el arte y la preservación de la memoria eran el pan de cada día.

Esta herencia familiar, lejos de ser una carga, se convirtió en el motor de una trayectoria que lo llevó a explorar el teatro, la dirección de cine, la dramaturgia y la actuación con un enfoque antropológico único.

Su formación académica fue tan diversa como su obra. Inició sus pasos estudiando filosofía en la Universidad de los Andes, una base intelectual que luego complementó con estudios técnicos en la prestigiosa New York Film Academy de Los Ángeles.

Sin embargo, su búsqueda de conocimiento no se detuvo en las aulas tradicionales.

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Esteban pasó dos años en la India, sumergiéndose en la filosofía vedanta y formándose en hatha yoga, experiencias que moldearon su visión del mundo y que más tarde aplicaría en su trabajo creativo.

Uno de los puntos más destacados de su carrera fue su estrecha colaboración con su tío, Gabriel García Márquez. Juntos fundaron la fundación FITI, dedicada a impulsar las artes y el teatro.

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Desde este espacio, Esteban lideró un proyecto ambicioso y emocionante: la primera versión teatral de 'Cien años de soledad', una obra que logró recorrer importantes escenarios tanto en Colombia como en México, demostrando su capacidad para traducir el realismo mágico al lenguaje de las tablas.

Además, era considerado uno de los mayores expertos en la relación entre la obra literaria de su tío y el séptimo arte, conocimiento que compartía con pasión en su conferencia titulada "Gabo y Cine".

En el ámbito cinematográfico, su ópera prima, 'Regreso al mar de mi difunto', fue un éxito de crítica que recibió importantes reconocimientos, incluyendo apoyos del Ministerio de Cultura de Colombia y de Cinefilia Ibermedia en España.

Su talento también cruzó fronteras internacionales; su cortometraje 'Atarraya' tuvo el honor de estrenarse en el Short Film Corner del Festival de Cannes y participó en más de treinta festivales alrededor del mundo.

En 2022, su trabajo 'Invisibles' llegó al MOMA de Nueva York, consolidándolo como una figura relevante en el cine contemporáneo.

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Incluso en sus últimos años, Esteban se mantuvo activo y lleno de proyectos. Fue el autor del guion de 'Fraternidad', el cual fue adaptado por la plataforma HBO Max como la miniserie 'Las iguanas'.

Al momento de su fallecimiento, se encontraba trabajando en nuevos guiones en colaboración con productoras de Alemania y México, lo que demuestra que su mente creativa nunca dejó de producir historias.

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Sus exequias se llevan a cabo este domingo 24 de mayo en la parroquia Santa Clara de Asís en Bogotá, y sus restos descansarán tras ser cremados en Jardines de Paz.

Esteban deja un legado humano invaluable en sus tres hijos: Taiel, Ammaranda y Balam, y un vacío profesional que será difícil de llenar en la cinematografía nacional.

Como bien lo describió el Patrimonio Fílmico Colombiano, fue un "creador incansable y pensador del encuentro escénico" que siempre buscó el diálogo entre culturas y el cine como una forma de memoria viva.