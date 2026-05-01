VIDEO: Hombre llevó restos de su hermana a un banco para demostrar su fallecimiento

En el estado de Odisha, al oriente del país de India, un hombre identificado como Jitu Munda, de 52 años, tomó la medida extrema de exhumar y llevar los restos óseos de su hermana a una sucursal bancaria para demostrar que ella había fallecido ante las autoridades bancarias de este lugar.

Todo comenzó tras la muerte de Kalara, hermana de Munda, quien falleció a principios de este año a los 56 años. Se conoció que la mujer trabajaba como jornalera y había logrado ahorrar cerca de 19.300 rupias, cerca de 700.000 pesos colombianos, los cuales depositó en el Indian Overseas Bank.

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Sin embargo, Jitu Munda relató que acudió varias veces a la entidad financiera para retirar los fondos necesarios para su familia. Sin embargo,el banco le exigía pruebas formales del fallecimiento, específicamente un certificado de defunción, documento que el hombre aún no había podido tramitar debido a las condiciones del lugar donde se encontraba.



Ante la negativa constante y asegurando que el gerente no quería escucharlo, Jitu Munda decidió exhumar el cuerpo de su hermana, que había sido enterrada apenas unos días antes, esto con el fin de poder demostrarle a la entidad lo que ocurrió con su hermana.



¿Qué más se conoció del caso de Jitu Munda?

Por lo cual, en un video que se viralizó rápidamente, se observa al hombre cargando al hombro los restos envueltos en mantas y bolsas de plástico directamente hasta la oficina bancaria en el distrito de Keonjhar, esto para demostrar lo que ocurrió con su familiar.

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"Le presenté el esqueleto para demostrar que había muerto", afirmó Jitu Munda a medios locales, tras sentir que no tenía otra forma de romper el ciclo de exigencias bancarias.

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El Indian Overseas Bank emitió un comunicado negando haber solicitado la presencia física de la fallecida, además el gerente de la sucursal, Sushant Kumar Sethi, ofreció una versión distinta, en la cuál aseguró que Munda inicialmente afirmó que su hermana estaba viva pero incapacitada para moverse, e incluso sostuvo que este llegó en estado de embriaguez y con una actitud conflictiva.

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Tras la intervención de la policía, se persuadió a Jitu Munda para que restituyera los restos de su hermana al cementerio. La presión mediática y la indignación nacional forzaron a las autoridades locales a agilizar la entrega del certificado de defunción y los documentos de herederos, lo que finalmente permitió que el banco entregará el dinero a la familia.

Suresh Pujari, Ministro de Hacienda de Odisha, informó que hay una investigación en curso y que se tomarán medidas contra el proceder del gerente de la sucursal, debido a todo el conflicto que se terminó armando por esta situación. Si quieres ver el video haz click acá. por respeto a las personas sencibles, La Kalle no muestra fuertes imagenes.