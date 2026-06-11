Daniela Álvarez revela que se sometió a una nueva cirugía: “Desde el principio lo sabíamos”

Daniela Álvarez, reconocida presentadora, modelo y exreina de belleza colombiana, volvió a llamar la atención en redes sociales, en esta ocasión volvió a mencionar una nueva cirugía a la que se sometió, derivada a un procedimiento estético de algunos meses.

La presentadora utilizó sus plataformas digitales para explicar las razones detrás de esta nueva intervención. En esta ocasión, afirmó que se trata de un retoque de un procedimiento conocido como cooltech, el cual ya formaba parte de un plan de tratamiento contemplado desde el inicio.

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Además explicó que el objetivo era tratar una zona específica que presentaba una dificultad técnica mayor debido a su localización. “Hoy, en mi retoque del cooltech, como les conté, tenía arriba de mi cicatriz, una grasa encapsulada más difícil de quitar”.



Esta acumulación de grasa se encontraba ubicada precisamente sobre una de sus cicatrices, lo que hacía que fuera más complicado de eliminar de forma convencional y requiriera una intervención adicional para obtener los resultados esperados. “Desde el principio sabíamos que necesitaríamos el retoque y, ahora sí, adiós grasa”.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Daniela Álvarez a este problema?

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Una vez la presentadora hizo pública está situación, sus seguidores se pronunciaron en sus redes sociales generando una gran cantidad de reacciones y mensajes de apoyo. Muchos de sus admiradores agradecieron que continúe compartiendo con naturalidad los pormenores de su salud.

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Por otro lado, unos cibernautas destacaron la actitud positiva con la que Daniela Álvarez enfrenta los retos que se le han presentado en los últimos años.

Recordemos que desde el año 2020, la exreina perdió su pierna izquierda debido a complicaciones de salud, pese a esto, su vida se transformó por completo en ese momento, y desde entonces trata de mantener una comunicación constante y honesta con su comunidad digital sobre su proceso de recuperación y adaptación.

Actualmente, la presentadora continúa desarrollando diversos proyectos profesionales mientras cuida de su salud física y bienestar general. Además, en los últimos días se convirtió en tendencia por los rumores de una posible ruptura con Daniel Arenas.

Esto debido a que en una reciente entrevista del actor para el medio People, en donde dijo unas palabras que comenzaron a especular sobre la relación. “No hablo de eso, chicos y menos en entrevistas, pero gracias por valorarlo”, respondió.

Pese a ello, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una ruptura oficial ni nuevos detalles sobre el estado actual de su relación.