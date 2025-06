Daniela Álvarez y la verdad tras amputación que le cambió la vida: “¿Me cortó más arriba?”

Corría el año 2020 cuando Daniela Álvarez, reconocida presentadora y exseñorita Colombia, se enfrentó a una noticia devastadora que transformaría para siempre su vida: la amputación de su pierna izquierda. Lo que inició como la detección de una pequeña “bolita” bajo su costilla izquierda, pronto derivó en una cadena de complicaciones médicas inesperadas.

En una reciente entrevista para el programa Se Dice de Mí, transmitido por Caracol Televisión, Álvarez compartió nuevamente los detalles de este capítulo de su vida, marcado por el dolor físico, pero también por una resiliencia admirable.

Todo comenzó cuando se sometió a una biopsia para analizar una masa extraña que sentía en su cuerpo. Durante la cirugía, los médicos descubrieron que dicha masa estaba adherida a la aorta, provocando una isquemia que interrumpió la circulación sanguínea hacia su pierna.

A pesar de varios intentos quirúrgicos por revertir la situación, la falta de irrigación comprometió el tejido muscular de forma irreversible.

Tras varios procedimientos fallidos y un deterioro muscular evidente, los especialistas concluyeron que la única opción viable era la amputación. Fue entonces cuando Daniella, acompañada por su psicóloga y el equipo médico, tomó la difícil pero necesaria decisión.

“La decisión más difícil… y más sabia”, expresó durante la entrevista. La operación fue programada con la esperanza de conservar su rodilla, pero al despertar, recibió una noticia que marcó otro punto de inflexión.

“Le dije: ‘Doctor, me cortó más arriba, ¿cierto?’. Y me dijo: ‘Sí, Dani, no pudimos salvar tu rodilla. El músculo del gemelo estaba muerto’. Ahí entendí que fue la mejor elección. Si hubiéramos esperado más, la amputación habría sido incluso más arriba”, relató con serenidad.

A lo largo de los años previos, Daniela ya había pasado por múltiples intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, la experiencia post-amputación fue distinta. “Desde el momento en que abrí mis ojos, tenía al lado mío a mi madre agarrándome la mano. Yo estaba sonriente, porque en las cirugías anteriores salía entubada, casi moribunda, y esta vez me sentía bien”, recordó.

Esa escena marcó el inicio de una recuperación tanto física como emocional. Desde entonces, Álvarez se ha convertido en un símbolo de fortaleza, enfrentando su nueva realidad con una sonrisa en el rostro y un mensaje esperanzador para quienes atraviesan situaciones similares.

A pesar del impacto que tuvo en su cuerpo, Daniela ha logrado resignificar su experiencia, destacando la importancia de la aceptación y el agradecimiento. Su historia, narrada con franqueza y valentía, no solo expone las complejidades del proceso médico que vivió, sino también su inquebrantable espíritu.

