Alexis Escobar puso en riesgo su vida tras procedimiento estético: “Me dio taquicardia"

El reconocido intérprete de música popular, Alexis Escobar, conocido por éxitos como No me da la talla y El incomprendido, volvió a aparecer ante sus seguidores para confesar un episodio que puso en serio riesgo su salud y lo llevó de urgencia a una clínica en Medellín.

Lo que prometía ser una simple mejora estética en su sonrisa, siguiendo la tendencia de los tratamientos dentales, se transformó en una experiencia traumática que, en sus propias palabras, le "salió carito el chiste".



Todo comenzó cuando Escobar acudió a un consultorio odontológico para renovar su diseño de sonrisa y cambiar sus carillas.

El procedimiento requería anestesia local para mitigar el dolor, pero el artista sintió un "malestar impresionante" y solicitó una mayor cantidad de anestesia al profesional. Fue en ese instante cuando su organismo reaccionó de manera drástica e inesperada.

En cuestión de minutos, la situación se tornó crítica. Escobar relató en una entrevista para el programa La Red los alarmantes síntomas que experimentó: "De repente se me inflamó la cara, me dio taquicardia, se me subió la presión, estaba rígido y temblando".

La reacción alérgica fue tan severa que sintió que "se me iba a estallar el corazón". Su presión arterial llegó a un alarmante 198, y su cuerpo comenzó a torcerse, mientras sufría una crisis de pánico y ansiedad que lo llevó a hiperventilarse y perder el conocimiento.

La escena fue de tal magnitud que se vio a sí mismo "como un monstruo" y se sintió "irreconocible, inmóvil e inconsciente".

Afortunadamente, la rápida y determinante intervención del odontólogo fue clave. El profesional actuó con celeridad, realizando primeros auxilios y asegurando que Escobar recibiera atención médica inmediata.

El cantante fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario donde permaneció bajo observación durante más de doce horas hasta que su estado se estabilizó.

Aunque el peligro inminente ha pasado, Alexis Escobar aún lidia con las secuelas de este episodio. "Todavía siento tieso el labio superior", reconoció el artista, detallando que esta rigidez persiste y le afecta al calentar antes de cantar.

Además, ha experimentado dolores de cabeza recurrentes y su boca se le "duerme". A pesar de haberse recuperado del susto, aún debe continuar con terapias para recuperar por completo la sensibilidad en su rostro.

La experiencia fue tan impactante que Escobar, quien inicialmente compartió fotos desde la clínica cubriendo su rostro hinchado con un emoticón para evitar burlas, ha manifestado haber aprendido una dura lección sobre los riesgos que pueden implicar procedimientos estéticos aparentemente sencillos.

Su relato enfatiza la importancia de la atención médica oportuna ante cualquier reacción adversa.