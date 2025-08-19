En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
ATLÉTICO NACIONAL VS SAO PAULO
SHAKIRA VISTA CON ANTONIO DE LA RÚA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Alexis Escobar puso en riesgo su vida tras procedimiento estético: “Me dio taquicardia"

Alexis Escobar puso en riesgo su vida tras procedimiento estético: “Me dio taquicardia"

El popular cantante de música popular Alexis Escobar compartió los angustiantes detalles de una reacción alérgica severa que sufrió durante un procedimiento estético.

Publicidad

Publicidad

Publicidad