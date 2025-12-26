Arturo Vidal disfruta de Cali en vacaciones y vuelve a ilusionar a los hinchas del América

La Feria de Cali 2025 tuvo un invitado de lujo que no pasó desapercibido. Arturo Vidal, uno de los futbolistas más reconocidos del continente.

Vidal apareció en la capital del Valle del Cauca para disfrutar de unos días de descanso, vivir la fiesta salsera y, de paso, encender nuevamente la ilusión de los hinchas del América de Cali, quienes sueñan con verlo vestido de rojo algún día.

El mediocampista chileno llegó a la ciudad acompañado de su pareja, la modelo colombiana Sonia Isaza, quien fue la encargada de explicarle cada detalle del Salsódromo, el desfile inaugural de la Feria.

A pesar de la intensa lluvia que cayó durante la noche, Arturo Vidal se mostró sonriente, relajado y contagiado por el ambiente festivo que caracteriza a uno de los eventos culturales más importantes del país.



Arturo Vidal y su experiencia en la Feria de Cali

En varios videos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, se observa a Arturo Vidal disfrutando del desfile desde una carroza, saludando al público y siguiendo con atención las presentaciones de las comparsas y bailarines. El chileno no ocultó su sorpresa al ver cómo, pese a las condiciones climáticas, los caleños continuaron celebrando sin perder el entusiasmo.

En una entrevista, el volante confesó que, aunque su pareja lo había invitado en varias ocasiones, nunca había podido asistir por compromisos profesionales.

“Ha sido una experiencia maravillosa, nunca había estado. A pesar de la lluvia, la gente sigue disfrutando, eso me sorprendió muchísimo”, comentó el futbolista a W Radio, quien aseguró que aprovechará los días disponibles antes de regresar a sus obligaciones deportivas.

No le podía fallar a la feria de Cali @kingarturo23 Arturo Vidal pic.twitter.com/ohYfa2uztJ — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) December 25, 2025

Arturo Vidal y la ilusión del América de Cali

Como era de esperarse, la presencia de Arturo Vidal en Cali volvió a activar el imaginario colectivo de los hinchas del América de Cali. Aunque su viaje tuvo un carácter estrictamente personal y no existe ningún anuncio oficial ni acercamiento formal con el club escarlata, su paso por la ciudad reavivó rumores que llevan años circulando en el entorno futbolero.

Cada aparición del chileno en territorio vallecaucano se asocia de inmediato con una posible llegada al fútbol colombiano. La conexión emocional entre Vidal, la ciudad y la hinchada roja se ha fortalecido con el tiempo, alimentada por guiños, visitas y la relación del jugador con Colombia. En pleno mercado de fichajes, su presencia no hizo más que avivar la expectativa.

Con una carrera que incluye pasos por clubes de élite como Barcelona, Juventus, Bayern Múnich e Inter de Milán, además de dos Copas América ganadas con Chile, Arturo Vidal se permitió una pausa para disfrutar de la cultura caleña. Lejos del carácter intenso que lo caracteriza en la cancha, se mostró tranquilo, accesible y cercano con quienes lo reconocieron y se acercaron a pedirle una foto.

Por ahora, todo queda en el terreno de la ilusión. No hay confirmaciones ni negociaciones, pero la visita de Arturo Vidal a Cali dejó una sensación clara: mientras el chileno siga activo, su nombre seguirá rondando el corazón del América y de una hinchada que no deja de soñar.

